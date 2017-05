Uutinen

Etelä-Saimaa: Ylioppilaslakista voi muokata yksilöllisen — Lydia Iivosen lakissa on hopeinen lyyra Yli satavuotiaalle ylioppilaslakkiperinteelle ei ole virallista ohjeistusta. Lakkivalmistajilla on lisävarusteita ja luksusmalleja. Fredriksonin tuotekehitysjohtaja Katja Helén ei tuomitse ylioppilaslakin kustomointia, muttei myöskään suosi ylenmääräisiä variaatioita. — Suomessa ei ole määräävää auktoriteettia, joka ehdottomasti sanelisi lakin muodon. Sen mittasuhteet, materiaalit ja värit ovat kuitenkin vakiintuneita käsitteitä, joita tulisi kunnioittaa. Kouvolalainen Lydia Iivonen päätyi lakkivalinnassaan tanskalaiseen tuotteeseen. Yritys myy peruslakkien ohella eri tavalla kustomoituja versioita, joihin voi valita vaikkapa kristallisen lyyran tai nimikoinnin. Lippaan on tarjolla täysin nahaton vegaaninen versio. — Onhan tätä jonkin verran kustomoitu. Halusin lakkiini hopeisen lyyran ja nauhan sekä mattapintaisen lipan. Lisävarusteet nostavat lakin hintaa, mutta myös muuttavat sen ulkonäköä. — Tämä lakki maksoi 60 euroa. Niin sanotun hopealakin perushinta olisi ollut 45 euroa, mutta nämä lisäykset nostavat sen hinnan lähelle kultaversiota, jossa valitsemani varusteet sisältyvät hintaan, Iivonen kertoo. Yksilöllisyyden tavoittelussa voi mennä liian pitkälle, Iivonen uskoo. — Ylenmääräinen kristallikoristelu tai kultakirjailut tekevät lakista ihan erilaisen. Ei se tunnu oikealta ratkaisulta. Loppujen lopuksi Iivonen oli ystäväporukastaan ainoa, joka lähti kustomoimaan lakkiaan. — Arvostan ylioppilaslakin symboliarvoa. Sen vuoksi halusin panostaa siihen, että saisin itselleni mieluisan lakin. Liian isot muutokset, kuten joku kuvioitu sametti, taas syövät sitä symboliikkaa. Vuodesta 1887 lakkeja valmistaneen Fredriksonin mallistossakin on oma luksuslakkinsa. Se muistuttaa perusversiota, mutta valmistustapa noudattelee 1900-luvun alun tekniikkaa. Lakissa on täysnahkainen lippa ja hikinauha, ja se viimeistellään muotoonsa perinteisellä puutukilla. Ommeltu lakki venytetään tukin päälle — monet tehtaan tukeista ovat palvelleet sata vuotta — ja niin sanotusti paistetaan uunissa. — Uunikäsittely sinetöi lakin olemuksen. Muut lakit viimeistellään sähkötukin päällä, Helén selvittää. Hänen mielestään valkolakki on osa kansanperinnettä. — Lakki on niin vakiintunut käsite, että sitä voisi verrata parhaaseen suomalaiseen designiin. Lue koko uutinen:

