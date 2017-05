Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoden työmatkapyöräilijäksi valittiin lappeenrantalainen kätilö Eija Seppänen — Pyöräilyä ei estä lumisade eikä kolmivuorotyö Vuoden työmatkapyöräilijäksi Lappeenrannassa valittiin tänä vuonna Etelä-Karjalan keskussairaalassa kätilönä toimiva Eija Seppänen. Seppänen tekee kolmivuorotyötä ja pyöräilee Skinnarilasta töihin kesät talvet. Esteeksi eivät ole muodostuneet edes lumisateiset aamut, sillä Seppäsen mukaan katujen kunnossapito toimii hyvin. — Pyöräilen silloin traktorin perässä. Työkaverit sankoin joukoin ehdottivat Seppästä tunnustuksen saajaksi, mutta voittaja itse oli valinnastaan hämmentynyt. Pyöräileminen on lapsesta asti ollut hänelle itsestään selvä ja arkinen valinta. Seppänen harmittelee vain sitä, ettei välttämättä ole onnistunut siirtämään pyöräilyinnostusta omille lapsilleen. — Heitä tuli kuskattua niin paljon autolla harrastuksiin. Muita kunniamaininnan saaneita olivat Terho Lassila ja Elmo Olkkonen. Lassila pyöräilee keväästä syksyyn töihin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, ja Olkkonen taittaa pyörällä koulumatkansa Lappeenrannan lyseon lukioon. Olkkonen sanoo, että kuluneen lukuvuoden aikana hän tuli kerran autokyydillä kouluun. Silloin syynä olivat vanhojentanssit ja se, ettei puku rypistyisi. Palkintoraati kiitteli Olkkosta myös siitä, että tämä on auttanut koulukavereitaan lainaamalle heille omaa pyöräänsä. Olkkonen tunnustaa, että tässä oli taustalla hieman taktikointia. Hänen kaverinsa oli yhtenä koulupäivänä unohtanut kemian kirjan kotiin. Olkkonen lainasi hänelle omaa pyöräänsä ja käski tätä samalla äänestämään itseään vuoden työmatkapyöräilijäksi. Vuoden pyöräilyteko -tunnustus meni tänä vuonna Lappeenrannan kyläpyöräilyn järjestäjille. Tapahtuma on saanut kaikenikäiset ja -kuntoiset kaupunkilaiset tutustumaan sellaisiin paikkoihin, joihin ei ilman tapahtumaa tulisi pyöräiltyä. Kaikki palkitut valittiin ihmisiltä tulleiden ehdotusten perusteella. Lopulliset valinnat teki pyöräilijävaikuttajista koostunut raati, jonka puheenjohtajana toimi Juhani Sirkiä. Lue koko uutinen:

