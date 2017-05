Uutinen

Etelä-Saimaa: Valvontaisku paljasti laiminlyöntejä kuljetusajoneuvojen nostimien kuntotarkastuksissa Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa ja Imatralla tarkastettiin viime viikon kuljetusajoneuvojen nostimia ja nostureita. Keskiviikkona ja torstaina tehdyn valvontaiskun kohteena oli 32 ajoneuvoa, joista vain kaksi selvisi puhtain paperein. Valvontaiskun teki Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Sen tiedotteen mukaan kuudessa ajoneuvossa nostimen tai nosturin kuntoa ei ollut tarkastettu moneen vuoteen. Näissä tapauksissa laiminlyönti katsottiin niin merkittäväksi, että työsuojeluviranomainen tekee asiasta ilmoituksen poliisille. Kuormausnostureiden määräaikaistarkastukset olivat tekemättä noin puolessa tarkastetuista nostureista. — Vialliset nostimet ovat liittyneet moneen työtapaturmaan, joten niiden kunnosta on tärkeää pitää huolta. Kyse on myös harmaan talouden torjumisesta, sillä maksullisia tarkastuksia laiminlyömällä ei pitäisi saada kilpailuetua, työsuojelutarkastaja Ari Pulli muistuttaa tiedotteessa. Lain mukaan kuormausnostureiden määräaikaistarkastukset on suoritettava vuoden välein ja perusteellinen määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Tarkastuksesta pitää olla ajoneuvossa pöytäkirja, ja puutteet on korjattava pöytäkirjassa mainitussa määräajassa. Etelä-Karjalan valvontaiskussa paljastunut toinen vakava puute oli tiedotteen mukaan öljyvuodot, joita havaittiin viidessä nosturissa. Nostimet ovat tänä vuonna yhtenä työsuojeluvalvonnan kohteena niihin liittyvien tapaturmavaarojen vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/Valvontaisku%20paljasti%20laiminly%C3%B6ntej%C3%A4%20kuljetusajoneuvojen%20nostimien%20kuntotarkastuksissa%20Etel%C3%A4-Karjalassa/2017122284707/4