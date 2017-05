Uutinen

Etelä-Saimaa: Sähköpyörä on lisännyt Mikko ja Marjut Heikkilän päiväkruisailua Sähkö on madaltanut olennaisesti Mikko ja Marjut Heikkilän kynnystä lähteä pyöräilemään. Matka Uus-Lavolasta Lappeenrannan keskustaan sujuu sähköpolkupyörällä kätevämmin kuin tavallisella polkupyörällä. — Pyöräily on lisääntynyt sen jälkeen, kun hankimme sähköpyörät. Päiväkruisailu on helpottunut ja ajonopeus on kasvanut, Mikko Heikkilä sanoo. — Ylämäet eivät enää harmita yhtään. Ikään kuin olisi koko ajan myötätuuli, Marjut Heikkilä kuvailee sähköpyörällä ajamista. Yhdellä akullisella pääsee noin 70 kilometriä Mikko Heikkilällä on ollut sähköavusteinen polkupyörä kolme vuotta ja Marjut Heikkilällä puolitoista vuotta. Mikko Heikkilän pyörää voi yhdellä akullisella ajaa 50—70 kilometriä sen mukaan, miten paljon ottaa akusta apua pyöräilyyn. Pyörän akun lataus kestää 3—4 tuntia, ja akku on helppo irrottaa pyörästä ladattavaksi. Sähköpyörästä löytyy Heikkilöiden mukaan vain vähän huonoja puolia, mutta niitäkin on. Se on selvästi painavampi kuin tavallinen polkupyörä. Sähköpyörä on myös tavallista polkupyörää raskaampi poljettava silloin, kun virta on loppunut tai sähköä ei käytä. Kauppiaan uskovat sähköpyörien suosion kasvavan Sähköpyörät ovat tekemässä tuloaan Lappeenrannan kevyeen liikenteeseen. Vielä ne ovat harvinaisia, mutta kauppiaat uskovat, että pyörien suosio lähtee kasvuun. — Sähköpyörien yleistymistä on odotettu jo kymmenen vuotta. Ehkä ne tänä kesänä lyövät itsensä läpi, Pyörä-Expertin yrittäjä Veikko Riikonen sanoo. Osastovastaava Jari Karhu Urheilu-Koskimiehestä kertoo kiinnostuksen selvästi lisääntyneen. — Ostopäätös ei synny hetken mielijohteesta. Ostaminen on pitkän harkinnan takana jo yksin sähköpyörän hinnan takia. Asiakkaat ovat jo perehtyneet asiaan ennen kuin tulevat liikkeeseen. Lappeenrannan Intersportin kauppias Arto Martinmäki kertoo Suomen olevan vielä jäljessä Keski-Euroopasta, jossa sähköpyörä on yleinen. — Suomessa on vielä jäljellä sellaista asennetta, että pyöräillessä pitää saada hiki pintaan, mutta kiinnostus sähköpyöriin on jo herännyt. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/S%C3%A4hk%C3%B6py%C3%B6r%C3%A4%20on%20lis%C3%A4nnyt%20Mikko%20ja%20Marjut%20Heikkil%C3%A4n%20p%C3%A4iv%C3%A4kruisailua/2017122283393/4