Uutinen

Etelä-Saimaa: Sähköpyörä kannattaa koeajaa ennen ostoa Koeajo on tärkeä sähköpolkupyörän ostossa. Koeajo muuttaa käsityksiä ja poistaa ennakkoluuloja. — On vaikea selittää, millaista sähköpyörällä ajaminen on. Koeajolla jokainen kokee sen itse, yrittäjä Veikko Riikonen sanoo. Kauppias Arto Martinmäki vakuuttui sähköpyörän eduista kokeiltuaan ajamista. — Kun kokeilee, sähköpyörästä innostuu. Se on erittäin miellyttävä tapa ajaa, etenkin ylämäissä ja jos on jo ikää. Ostopäätöksen syntyminen voi Jari Karhun mukaan vaatia useita koeajoja. Polkupyörän akkua ei Karhun mukaan pidä ajaa tyhjäksi. Parasta on ladata se jokaisen ajokerran jälkeen täyteen. | Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/S%C3%A4hk%C3%B6py%C3%B6r%C3%A4%20kannattaa%20koeajaa%20ennen%20ostoa/2017122283394/4