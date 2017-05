Uutinen

Etelä-Saimaa: Rahapelifuusio säteilee Etelä-Karjalaan: Lappeenrannan raviradalla entistä suuremmat palkinnot Lappeenrannan raviradan maksamat palkintorahat kasvoivat viime vuonna vielä reippaammin kuin Suomessa keskimäärin. Suomessa maksettiin viime vuonna ravipalkintoja yhteensä 19,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli noin 14 prosenttia.Lappeenrannan ravirata maksoi 18 ravitapahtumassaan palkintoja lähes 562 000 euroa, joka oli yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Esimerkiksi vuoden päätapahtuman Villinmiehen tammakilvan lämminveristen ykköspalkinto nousi 35 000 eurosta 43 750 euroon ja suomenhevosten ykköspalkinto 20 000:sta 25:000:een.Tälle vuodelle Lappeenrannan ravirata on budjetoinut palkintoihin vielä enemmän, eli 630 000 euroa.— Hyvän kehityksen pitäisi jatkua, ratayhtiön toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoo.Taustalla uuden Veikkauksen syntyTätä ennen ravien palkintorahat olivat pienentyneet Suomessa kolmen vuoden ajan. Käännettä parempaan vauhditti Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n yhdistyminen uudeksi rahapeliyhtiöksi.Fintoto tyhjensi kassaansa ennen toimintansa päättymistä ja jakoi varojaan palkintotukena radoille.— Se on suurin syy, miksi myös Lappeenrannan raviradan palkinnot nousivat noin paljon.Lappeenrannan raviratayhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 900 000 euroa. Tulos oli 72 000 euroa voitollinen. Siitä kasvua edellisvuoteen oli noin 50 000 euroa.— Edelliseen vuoteen verrattuna palkintomme nousivat 95 000 euroa ja palkintotuet eri syistä 120 000 euroa, mikä selittää hieman tuloksemme paranemista. Emme käyttäneet kaikkea palkintotukien lisäystä palkintoihin vielä viime vuonna.Fintoto jakoi Lappeenrantaan palkintotukea 315 000 euroa.— Se ei ole meillä liikevaihdossa sisällä, vaan hyvittämässä palkintomenoja.Jaettavaa riittää jatkossakinFintoto tuloutti viime vuonna ravitalouteen 33 miljoonaa euroa. Uusi laki määrää, että Veikkauksen tuotoista raviurheiluun kohdennetaan neljä prosenttia, jonka arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.— Siinä mielessä ravitalouden pitäisi pärjätä tässä uudessa tilanteessa aiempaa paremmin, Tiainen toteaa.Yksi tukimuoto on raviratojen valtakunnallinen investointiohjelma, jonka puitteissa maa- ja metsätalousministeriö jakaa vuosittain kaksi miljoonaa euroa Suomen Hippoksen esityksestä.Lappeenrannan ravirata suunnittelee totohallirakennuksen ja tallialueen valjastuskatosten peruskorjauksia vuosille 2019—2012.— Ne ovat yhteensä noin 400 000 euron investoinnit, josta valtaosa rahoitettaisiin ministeriön kautta tulevalla tuella.Fintoton aikaan raviratojen kannatti panostaa oman alueensa ravipelimyynnin kehittämiseen, sillä ne saivat siitä osuuden. Tämä yhteys lakkasi vuodenvaihteessa, kun ravipelit siirtyivät Veikkaukselle.Työnjako on nyt selvä: ratayhtiöt vastaavat ravitapahtumien järjestämisestä, peliyhtiö pelimyynnistä. Tiaisen mukaan alkuvuosi on ollut lupaava, sillä ensimmäisellä vuosikolmanneksella ravipelien myynti Suomessa on kasvanut 2,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.— Nykyisin on esimerkiksi kaviovakiota ja pitkävetoa, jossa kohteina ovat ravit, eivätkä ne näy suoraan ravitulosten perässä olevassa niiden ravien pelivaihdossa. Se tietysti hämmentää monia. Lue koko uutinen:

