Etelä-Saimaa: Professori kertoo järven kunnostamisen haasteista Kehruuhuoneella — tarjolla on kuulumisia myös Etelä-Karjalan järviltä Mitä kuuluu Pien-Saimaalle, Haapajärvelle, Kivijärven Kuuksenenselälle tai Kuolimolle? Vastauksia näiden ja muiden järvien kunnostustoimista annetaan tiistaina yleisötilaisuudessa Lappeenrannan Linnoituksen Kehruuhuoneella. Siellä on Vesiemme hyväksi -niminen avoin yleisötilaisuus. Pääesiintyjä on Helsingin yliopiston professori Jukka Horppila, joka pitää luennon rehevöityneen järven kunnostamisen haasteista. Tilaisuudessa kuullaan lisäksi Pien-Saimaan virtausohjauksen jatkosuunnitelmista ja Pisara-hankkeen kuulumisia. Paikalla on myös Jässi-jätevesineuvontahanke esittelemässä toimintaansa. Tilaisuus alkaa tiistaina 23. toukokuuta kahvitarjoilulla kello 17.30. Ohjelmaa on kello 18—20. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/Professori%20kertoo%20j%C3%A4rven%20kunnostamisen%20haasteista%20Kehruuhuoneella%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89tarjolla%20on%20kuulumisia%20my%C3%B6s%20Etel%C3%A4-Karjalan%20j%C3%A4rvilt%C3%A4/2017122284677/4