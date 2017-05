Uutinen

Etelä-Saimaa: Parveketupakoinnin kielto on työläs prosessi taloyhtiössä — kyttääminen askarruttaa asuntokaupoissakin Yksikään taloyhtiö ei ole vielä hakenut Lappeenrannan kaupungilta parveketupakointikieltoa. Kiellon hakeminen mahdollistui tämän vuoden alussa, kun uuden tupakkalain säädökset parveketupakoinnista tulivat voimaan. Terveystarkastaja Minna Lövberg Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta sanoo, että asiasta on tullut yksittäisiä kyselyjä ja siitä on keskusteltu isännöitsijöiden kanssa. Kieltohakemukseen asti mikään tapaus ei ole edennyt. Lövbergin mukaan tähän saattaa olla syynä esimerkiksi se, että tupakointiasia on herkkä ja siitä halutaan sopia taloyhtiön sisällä. Kysymyksiä herättää myös lain uutuus. Taloyhtiöissä ei tiedetä, miten paljon kiellon hakeminen vaatisi työtä ja rahaa. Kielto maksaa ja vaatii selvityksiä Näitä asioita eivät tiedä vielä viranomaisetkaan. Kieltohakemusten käsittely laskutetaan tuntiperustaisesti. Yksi käsittelytunti maksaa Lappeenrannassa 55 euroa. Lövberg uskoo, että käsittelyprosessi on sitä nopeampi, mitä huolellisemmin taloyhtiöt tekevät hakemukset. — Siihen voi mennä muutama tunti tai 10—20 tuntia. Taloyhtiöille parveketupakointikiellon hakeminen on iso prosessi. Hakemisesta pitää päättää enemmistöpäätöksellä yhtiökokouksessa. Sen jälkeen kunnan viranomaisille täytyy toimittaa kokouspäätös, todistus päätöksen lainvoimaisuudesta, tekninen selvitys savun kulkeutumisesta kiinteistössä ja kirjalliset kuulemiset kiellon piiriin joutuvien asukkaiden mielipiteistä. Lisääkö vai karsiiko kielto asunnonostajia? Isännöitsijä Mirka Pesonen Lappeenrannan Realia-isännöinnistä sanoo, että vielä työläyttä enemmän ihmisiä arveluttavat kiellon hakemisen seuraukset. Osakkaat joutuvat puntaroimaan, miten muutos vaikuttaisi esimerkiksi asunnon jälleenmyyntimahdollisuuksiin. — Lisääkö vai karsiiko taloyhtiön tupakointikielto ostajia? Koetaanko se rajoitteena vai hyvänä asiana? Myös kyttäämiskulttuuri huolestuttaa. Kunta valvoo parveketupakointikiellon noudattamista ilmiantojen perusteella. Kiellon rikkomisesta rangaistuksena on uhkasakko. Tämä tarkoittaa, että jonkun taloyhtiössä pitäisi vahtia naapureiden polttamista. Pesonen uskoo, että kyttääminen herättäisi pahaa verta. Muuallakaan Suomessa parveketupakoinnin estäminen ei ole vielä kiinnostanut. Lakimies Jenni Hupli Kiinteistöliitosta arvioi, että tänä vuonna kieltoja tulee voimaan joitakin kymmeniä. Hän uskoo, että kiellot yleistyvät sitä mukaa, kun savuttomuustrendi kasvaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/Parveketupakoinnin%20kielto%20on%20ty%C3%B6l%C3%A4s%20prosessi%20taloyhti%C3%B6ss%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kytt%C3%A4%C3%A4minen%20askarruttaa%20asuntokaupoissakin/2017122285112/4