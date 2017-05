Uutinen

Etelä-Saimaa: Niina Malm ja Arto Siitonen nousemassa maakuntaliiton ja Eksoten puheenjohtajistoon, Heikki Luukkanen jatkaa koulutuskuntayhtymässä Maakunnallisten luottamuselinten kärkipaikoille on nousemassa pian alkavalla uudella vaalikaudella neljä demaria Imatralta. Niina Malmia esitetään Etelä-Karjalan liiton hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Tällä hetkellä Malm toimii maakuntahallituksessa rivijäsenenä. Arto Siitonen on ehdolla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Tehtävä on tuttu, sillä Siitonen on toiminut varapuheenjohtajana myös tällä vaalikaudella. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaksi esitetään puolestaan Heikki Luukkasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Suvi Rautsialaa. Tällä vaalikaudella Luukkanen on toiminut valtuuston puheenjohtajana. Imatran demarit saavat useita muitakin maakunnallisia puheenjohtajuuksia. Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on tulossa demareitten tuore kaupunginvaltuutettu Markus Niskanen. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön puheenjohtajaksi istutetaan Ilkka Nokelaista. Imatran seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi tulee Arto Tikka. Pelastuslautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi esitetään Juha Oinosta, ja jätelautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi Timo Niemeä. Jäte Oy:n 1. varapuheenjohtajaksi esitetään Juho Tanttua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/Niina%20Malm%20ja%20Arto%20Siitonen%20nousemassa%20maakuntaliiton%20ja%20Eksoten%20puheenjohtajistoon%2C%20Heikki%20Luukkanen%20jatkaa%20koulutuskuntayhtym%C3%A4ss%C3%A4/2017522285177/4