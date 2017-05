Uutinen

Etelä-Saimaa: Mutakylpy ei tainnuttanut Mustajoen taimenta — poikasia on syntynyt joen luvattoman perkuunkin jälkeen Lappeenrannan Mustajoessa toissa syksynä tehdyn luvattoman perkauksen vaikutusta joen taimenkantaan ei vieläkään tiedetä tarkasti. Taimenia on enemmän kuin vuosikymmenen alussa, mutta vähemmän kuin parhaimmillaan vuonna 2014. — Kaivuu samensi vettä, mutta poikastiheydet olivat aika alhaisia jo edellisenä syksynä, joten tämän perusteella ei voi sanoa, että kaivuutyö olisi aiheuttanut muutosta, tutkija Ari Saura Luonnonvarakeskuksesta sanoo. Mustajoessa elää Kaakkois-Suomen ainoa alkuperäinen meritaimenkanta. Vuosikymmenen alussa se oli henkitoreissaan. Sen pelastaminen oli yksi vuosien 2011—2013 rajajokien kunnostamishankkeen tavoitteista. Kunnostuksen ansiosta taimenen poikasmäärät lähtivät nousuun. Isoja taimenia pääsi selvästi enemmän kudulle Suomen puolelle asti. Paikalliset saivat ihastella monikiloisten meritaimenten polskimista kudullaan jopa pienissä sivupuroissa. Kanta vaihtelee normaalistikin Marraskuussa 2015 Mustajoen latvaojaa perattiin luvatta usean sadan metrin matkalta tarpeettoman järeästi. Pelkona oli, että kutusoraikot liettyisivät. Säännöllistä, hyvää poikastuotantoa on Sauran mukaan silti ollut kunnostushankkeen jälkeenkin. Poikasten väheneminen voi olla normaaliakin kannanvaihtelua. — Vuodet ovat olleet erilaisia. 2014 ja varsinkin 2015 syksy oli hyvin vähävetinen, mikä vaikuttaa pienessä joessa paljon kudun onnistumiseen. Pikkujoessa tämä on aina aaltoliikettä. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki luvattomasta perkuusta poliisille tutkintapyynnön. Asiaa tutkittiin ympäristön turmelemisena, mutta se on yhä syyteharkinnassa. Laukaalla emokalat tuottavat jo poikasia Kolmivuotisen rajajokihankkeen satoa niitetään silti koko ajan. Mustajoen alkuperäisen taimenen poikasia otettiin talteen, ja niistä kasvatetut emokalat tuottavat täyttä häkää poikasia Laukaan kalanviljelylaitoksella. Mustajoen taimenta yritetään nyt kotouttaa muihinkin rajajokiin, joissa ei ole omaa luontaista taimenkantaa. Istutuksia on tehty muun muassa Hounijokeen ja Rakkolanjokeen, viimeksi tänä keväänä. Rakkolanjoessa Venäjän puolella elävän taimenen ei vielä ole todettu nousseen Suomen puolelle, vaikka esteitä ei periaatteessa ole. Hounijoessa nousun estää Venäjän puolella jyrkkä Kintereenkosken pato. Kantoja yritetään elvyttää myös lännempänä Suomenlahteen laskevissa joissa. Luonnonvarakeskus seuraa niidenkin poikastilannetta vuosittain. Lue koko uutinen:

