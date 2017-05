Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaiset kansanedustajat kertovat kuulumisiaan Kehruuhuoneella Lappeenrannan Linnoituksen Kehruuhuoneella on tänä iltana Kansanedustajien kuulumiset -tilaisuus. Siinä ovat mukana kaikki lappeenrantalaiset kansanedustajat: Anneli Kiljunen (sd.), Jukka Kopra (kok.), Jani Mäkelä (ps.) ja Ari Torniainen (kesk.).Tilaisuuden järjestää Asukkaiden Lappeenranta, ja sen puheenjohtaja on Kalevi Ikonen. Tiedotteen mukaan kansanedustajat kertovat viimeaikaisista aikaansaannoksistaan ja tulevaisuuden tärkeimmistä haasteista. Asialistalla on todennäköisesti tuleva maakuntauudistus ja soten valinnanvapaus.Kansanedustajien kuulumiset Kehruuhuoneella (Kristiinankatu 20, Lpr) 22.5. kello 18. Lue koko uutinen:

