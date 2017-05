Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan raviradan merkitys on ja pysyy, rataverkosto ylläpitää hevosurheilun elinvoimaa Ravien järjestäminen ympäri Suomea on osa Suomen Hippoksen strategiaa pitää raviurheilu elinvoimaisena. Lappeenrannan raviradan toimitusjohtajan Kari Tiaisen mukaan strategiaa tukee myös ekologinen peruste. Ravipelien harrastajat asuvat kasvukeskuksissa, toisin kuin hevoset. Ravipelaamista on helpompi ja halvempi siirtää kuin hevosia. — Suurravit ja lauantaiset Toto 76 -ravit ovat edelleen ravikalenterin merkkitapahtumia, mutta raveja seurataan ja pelataan suurimmaksi osaksi muutoin kuin paikan päällä. Voisi ajatella, että tämän vuoksi raveja voitaisiin järjestää nykyistä enemmän siellä, missä hevoset ovat. Ravihevosten keskittymä on Seinäjoen, Jyväskylän ja Kuopion muodostamassa kolmiossa. — Toisaalta jos Suomi jaetaan puoliksi, Itä-Suomi on hevosrikkaampaa aluetta kuin Länsi-Suomi. Lappeenrannan kaltaisen maakuntaradan tulevaisuus voi siis olla valoisa. Tiainen muistuttaa, että suomalainen raviurheilu perustuu harrastajiin, joita on joka puolella maata. Jos harrastus- ja kilpailupaikka katoaa kauas, harrastus voi loppua. — Nämä syyt valavat uskoa siihen, että raviratatoiminta jatkuu muuallakin kuin kasvukeskuksissa. Lue koko uutinen:

