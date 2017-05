Uutinen

Etelä-Saimaa: Kevät on antanut hyvät kyydit — koulun teko etenee vauhdilla Ruokolahdella Ruokolahdella 3. huhtikuuta jää aikakirjoihin historiallisena päivämääränä. Silloin perustettiin kirkonkylän uuden koulun rakennustyömaa. Puolessatoista kuukaudessa on ehtinyt tapahtua jo paljon, kunnan puolesta valvojana toimiva rakennuttaja Jari Leppänen kertoo. Pohjien maansiirtotyöt on tehty liikuntahallin takana olevaa kulmausta lukuunottamatta, samoin pääosin ympäristöviranomaisen räjäyttelyluvan vaatineet louhinnat. — Hyvin menivät. Ei niissä sen ihmeellisempää tullut, Leppänen toteaa. Maanvaihtotöitä ovat olleet muun muassa rakennekerrosten tekemiset kapillaarisuojauksineen. Pohjia on valettu myös. — Viime torstaina tehtiin ensimmäiset sokkelivalut, Leppänen kertoo. Seuraavan historiallisen päivän on määrä olla heinäkuun toisen kesällä 2018. Siihen on vedetty koulun valmistumisen takaraja. Valmista kuuluu silloin olla pihoja myöten. Loppukirivaihe jää kunnan omaan hoitoon. — Kalustamiseen on silloin aikaa puolitoista kuukautta ennen koulun alkua, Leppänen suunnittelee. Leppäsen mukaan suhteellisen niukkasateinen kevät on ollut rakentajille suotuisa. — Aikataulussa on pysytty aivan täsmälleen, Leppänen sanoo. Lue koko uutinen:

