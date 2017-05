Uutinen

Etelä-Saimaa: Kadetit harjoittelevat kriisinhallintaa Lappeenrannassa loppuviikon — harjoituksessa hyödynnetään Salpalinjan luolia Maasotakoulun kadetit harjoittelevat Lappeenrannassa loppuviikon. Toisen vuosikurssin kadettien harjoitus järjestetään 23.—26. toukokuuta. Harjoituksen johtaja, kapteeni Petteri Iivonen kertoo, että kadettikurssi harjoittelee toimintaa kriisinhallintaympäristössä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun uuden opetussuunnitelman mukainen kriisinhallintaharjoitus järjestetään Lappeenrannassa. Noin 150 henkilön harjoitusjoukko liikkuvat Lappeenrannan keskustassa, Laukkaradalla, Raipossa ja Rutolassa. Pääasiassa harjoitus tapahtuu poissa ihmisten ilmoilta. Keskusta-alueella voidaan harjoitella esimerkiksi partiointia kriisinhallintaympäristössä. Rutolassa hyödynnetään Salpalinjan linnoitteita. Iivosen mukaan kadettien on tarkoitus käyttää Rutolassa sijaitsevia Salpalinjan luolia. Raipossa harjoitellaan on purettavassa talossa, jonka käytöstä on sovittu kaupungin kanssa. Harjoituksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita ja pieniä räjähdepanoksia. Niistä voi kuulua melua aamukuuden ja puolenyön välillä päivittäin. Harjoitusampumatarvikkeita käytetään esimerkiksi Laukkaradan alueella. Iivosen mukaan harjoitukseen osallistuu kadettien lisäksi muutamia varusmiehiä. Varusmiehet toimivat esimerkiksi kuljettajina. Harjoitukseen liittyviä ajoneuvoja liikkuu Lappeenrannassa tiistaista perjantaihin. Lue koko uutinen:

