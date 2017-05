Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Saareksinmäen työmaalla tuskastellaan ajonopeuksien kanssa, kevyen liikenteen järjestelyt toimii Imatran Saareksinmäellä nopeusrajoitus on laskettu 30 kilometriin tunnissa kiertoliittymän työmaan vuoksi. Useiden autoilijoiden nopeukset kuitenkin nousevat tämän yli. Infrarakentamisesta vastaava Henry Tapiola Imatran YH-Rakennuttajalta kertoo, että kiertoliittymän työntekijöiltä asiasta on tullut palautetta, ja ratkaisua autoilijoiden nopeuksien kuriin saamiseksi on pohdittu. — Olemme miettineet esimerkiksi hidasteita ja tärinäkourua. Nopeusnäyttö sinne nyt ainakin laitetaan, Tapiola toteaa. Bussikuskit ovat valittaneet, että risteyksistä on hankala kulkea, kun ihmiset ajavat Helsingintiellä yli nopeusrajoitusten. Muuten valituksia ei ole tullut, Tapiola kertoo. Työmaan vuoksi alueelle ei ole aiheutunut suurempia ruuhkia. Aamulla alueelle syntyy pientä sumaa työmatkaliikenteen takia. Työmaan vuoksi myös kevyeen liikenteen järjestelyjä on muutettu. Suojatien paikkoja on siirretty sekä kulkuväyliä aidattu ja siirretty. Alueelta löytyy nuoliopasteet kevyen liikenteen käyttäjiä varten. Työmaan läpi lenkkeilevä Markku Haaparanta kertoo, että kevyen liikenteen järjestelyt ovat hyvät, vaikka vähän joutuukin kiertelemään. Hänen mukaansa liikenteen opastus on riittävä. Haaparanta lenkkeilee alueen läpi joka toinen päivä. Pyörällä alueen läpi kulkeva Tomi Lintunen kertoo, että iltapäivisin autoilijat eivät oikein tahdo väistää kevyen liikenteen kulkijoita. Lintunen kulkee alueella päivittäin, välillä polkupyörällä ja välillä autolla. — Ihmisillä on myös hieman hakusessa, että kuka väistää ja ketä, Lintunen toteaa. Työmaan lähellä asuva Martti Kaartinen kulkee myös päivittäin alueella. Hänen mielestä kevyen liikenteen väylä on heikossa jamassa. — Huono kävellä tuossa karkealla soralla, hän harmittelee. Kaartinen itse kulkee Saareksinmäellä kävellen sekä autolla. — Autolla ajaessa vaatii varovaisuutta kulkea, hän toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/22/Imatran%20Saareksinm%C3%A4en%20ty%C3%B6maalla%20tuskastellaan%20ajonopeuksien%20kanssa%2C%20kevyen%20liikenteen%20j%C3%A4rjestelyt%20toimii/2017522283726/4