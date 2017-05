Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiitolanjoella Suomen vuoro toimia Rajajokien kunnostusta on Venäjälläkin yritetty useissa EU-hankkeissa. Suomessa parannuksia on saatu aikaan, mutta Venäjällä vain vähän, sanoo maisema-arkkitehti Jukka Jormola Suomen ympäristökeskuksesta. Jormola osallistui juuri eurooppalaisen vesistökunnostuksen yhteistyöverkoston seminaariin Venäjällä. Vuosien 2011—2013 rajajokihankkeessa esimerkiksi Lappeenrannassa rajan yli virtaavan Rakkolanjoen Kapakkakosken patoa ei olisi saatu purettua, ellei se olisi sattumalta sortunut itsekseen, kertoo tutkija Matti Vaittinen, joka veti kunnostushanketta. Jormolan mukaan ongelma on lupabyrokratia. Aluehallintokin on Venäjällä federaation alainen. Vedet omistaa valtio, eivätkä paikallisten toiveet aina ole samat kuin federaation. Rautjävellä rajan yli virtaavan Hiitolanjoella Venäjä on kuitenkin raivannut esteet. Laatokan lohi pääsee nousemaan Suomen Kangaskoskelle asti. Suomessa aluehallintovirasto on määrännyt Hiitolanjoen voimalayhtiöt rakentamaan kalatiet, ellei voimaloita myydä ja koskia saada vapaaksi. Jormola sekä Luonnonvarakeskuksen Ari Saura pitävät selvänä, että ainakin kalatiet lopulta tulevat, kun valitustiet on käyty loppuun. — Vaikea nähdä, että korkeimmassa oikeusasteessakaan päätös muuttuisi. Tilanne on vastoin rajavesisopimusta sekä kansallista lainsäädäntöä. Ja olosuhteet ovat nyt muuttuneet, kun kala nousee ihan voimaloiden alle, arvioi Saura. Lue koko uutinen:

