Etelä-Saimaa: Erämelonnan SM-kilpailut ensi vuonna Lappeenrannassa Erämelonnan SM-kilpailut järjestetään ensi vuonna Lappeenrannassa. Suomen Latu on myöntänyt vuoden 2018 kilpailujen järjestämisoikeuden Saimaan Ladulle. Saimaan Latu on Lappeenrannassa kotipaikkaansa pitävä Suomen Ladun jäsenyhdistys. Melonnan ja eräretkeilyn tiedoista ja taidoista mitellään ensi vuonna Saimaalla 26.—27. toukokuuta. Kaksipäiväinen kilpailu on avoin kaikille, jotka osaavat itsenäisesti meloa vesillä ja lukea karttaa. Tänä vuonna erämelonnan SM-kilpailut käytiin kuluneena viikonloppuna Konnevedellä. Tulokset löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

