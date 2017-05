Uutinen

Etelä-Saimaa: Blue White Eaglen toinen myyntikierros on ohi, kauppa saanee sinetin vasta ensi viikolla Toinen tarjouskierros Rauhan satamassa Joutsenossa makaavasta Blue White Eagle -aluksesta on päättynyt. Ympäristötarkastaja Toni Pöntelin ei vielä voi kommentoida myyntikierroksen tuloksia. — Asiaa käsitellään vielä ylimääräisessä ympäristölautakunnan kokouksessa tiistaina 30.5., Pöntelin sanoo. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi järjesti toisen myyntikierroksen saadakseen lisää tarjouksia. Maaliskuussa järjestetyllä ensimmäisellä kierroksella tarjouksia tuli vain kaksi, jotka kumpikin hylättiin. Toisella myyntikierroksella aavelaivan myynti toteutetaan irtaimen omaisuuden myymisenä, ei hankintamenettelyn kautta kuten ensimmäisellä kierroksella. Nyt ympäristötoimi hoitaa kaupan alusta loppuun. Blue White Eaglen myynti-ilmoitus julkaistiin kaupungin verkkosivuilla toukokuun alussa. Tarjouksia otettiin vastaan 18. toukokuuta asti. Myynnissä ratkaisevaa on ollut se, kuinka uskottavan siirtosuunnitelman laivan ostajaehdokas pystyy esittämään. Ostajalta odotetaan luottokelpoisuutta ja kykyä siirtää laiva elokuun loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

