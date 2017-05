Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhteiskäyttöautot saattavat tulla Lappeenrantaankin — kaupunki haluaa virka-autot ajoon yötäpäivää Lappeenrannan kaupunki suunnittelee tehostavansa omien virka-autojensa käyttöä. Kaupungin suunnitelmana on kokeilla virka-autojen yhteiskäyttöä. Nyt osa autoista seisoo osan vuorokaudesta tai viikosta. — Kyseessä on arvokas omaisuus, joka pitäisi saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, kertoo toimitusjohtaja Markus Lankinen Wirmasta. Wirma on Lappeenrannan yrityspalveluja tarjoava kaupunkiyhtiö. Lappeenranta suunnittelee pilottia, jossa muutamia sen virka-autoja avattaisiin yhteiskäyttöön kesän aikana. — Neuvottelemme asiasta toukokuun aikana muun muassa paikallisten yrittäjien kanssa. Lähiviikkojen aikana syntyy näkemys siitä, lähdemmekö todella toteuttamaan pilottia. Ensin yhteiskäyttöä yritysten kanssa Ensimmäisessä vaiheessa autot olisivat yhteiskäytössä yritysten kanssa. — Auto olisi virka-aikaan kaupungin työntekijöiden käytössä ja yöaikaan esimerkiksi vartiointifirman käytössä, Lankinen havainnollistaa. Yhteiskäytön avulla olisi mahdollista jakaa auton kiinteitä kuluja kuten pysäköintimaksuja. Lisäksi siitä olisi ekologista hyötyä. Käytännössä kokeiluun tulisi aluksi mukaan 3—4 kaupungin virka-autoa. Auton voisi varata sähköisen varausjärjestelmän kautta. — Yksityiskohdat, kuten miten auton ovet saa auki tai miten käyttö hinnoitellaan, ovat vielä avoinna. Sitten kaupunkilaisetkin mukaan Lankinen uskoo, että tulevaisuudessa yhteiskäyttöautot tulevat myös lappeenrannan asukkaiden tarjolle. — Uskon, että muutos saattaa olla hyvinkin nopeaa. Kaikki tarvittava teknologia on jo olemassa, ja hinnat ovat tulleet merkittävästi alaspäin. Lankinen arvelee, että ensi vuoden puolella Lappeenrannassa saattaa toimia jo useampiakin yhteiskäyttöautojen tarjoaja. — Tämä on erittäin nopeasti kasvava markkina. Helsinki Suomen pioneeri Vastikään esimerkiksi finanssiryhmä OP ilmoitti tuovansa 150 yhteiskäyttöautoa Helsinkiin. OP ei ole kehittänyt palveluaan itse, vaan se toimii DriveNow-nimisen yrityksen franchising-kumppanina. Auton voi ottaa käyttöön ja jättää mille tahansa julkiselle pysäköintipaikalle, jos se on palvelun toiminta-alueella. Auton paikallistaminen, varaaminen ja ovien aukaiseminen toimii mobiilisovelluksen avulla. Ajosta maksetaan käytettyjen minuuttien mukaan. Suunnilleen vastaavalla toimintaperiaatteella olevia auton pikavuokrauspalveluita toimii muutamia Helsingin seudulla, ja Euroopan suurkaupungeissa niitä on useita. Lankinen ei usko, että käytäntö sellaisenaan on siirrettävissä Lappeenrantaan kaupungin koon ja asukasmäärän takia. — Uskon, että Lappeenrannan kokoiselle kaupungille löytyy muita malleja, joilla esimerkiksi perheiden kakkosautojen tarve voi pienentyä oleellisesti, hän sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/21/Yhteisk%C3%A4ytt%C3%B6autot%20saattavat%20tulla%20Lappeenrantaankin%20%E2%80%94%20kaupunki%20haluaa%20virka-autot%20ajoon%20y%C3%B6t%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4/2017122277837/4