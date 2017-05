Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen kalamarkkinoilla kala kävi kaupaksi, mutta kävijöitä oli vähänlaisesti — ”Kävijämäärissä jäädään noin puoleen normaalista” Kevään perinteiset kalamarkkinat valtasivat jälleen Varpasaaren viikonloppuna. Vuoksen kalastuspuistoon myyntikojunsa oli pystyttänyt parikymmentä myyjää. Tarjolla oli monenlaisia kalatuotteita ja myös muita herkkuja. Lauantaina ja sunnuntaina ohjelmassa oli myynnin lisäksi muun muassa kalan käsittelynäytöksiä ja katiskojen valmistuksen esittelyä. Kalastuspuiston isäntä Taisto Kainulainen harmittelee, että tarjonnasta huolimatta kalamarkkinoilla oli selvästi aiempaa vähemmän kävijöitä. — Jäämme kävijämäärissä noin puoleen normaalista. Viime vuonna ensimmäisenä markkinapäivinä oli 1 900 kävijää ja kahden päivän aikana kävijöitä oli noin 3 000. Nyt markkinoilla on käynyt tähän mennessä 500—600 henkeä, Kainulainen kertoi sunnuntaina iltapäivällä. Huonon sään piikkiin kävijäkatoa ei voi laittaa, sillä viikonloppuna saatiin molempina päivinä nauttia aurinkoisesta ja poutaisesta kevätsäästä. — Saattaa olla, että ihmisillä on markkinaväsymystä. Tai sitten taantuma on iskenyt markkinoihin. Myös muualla Suomessa markkinatapahtumat ovat viime aikoina vetäneet heikohkosti kävijöitä, Kainulainen kertoo. Hän on kuitenkin tyytyväinen siitä, että kalastuspuistoon paikalle saapuneet markkinavieraat ovat myös tehneet ostoksia. — Nyt suunnitellaan jo syksyn kalamarkkinoita. Tarkoituksena on, että syksyllä myynnissä on enemmän tuoretta kalaa, Kainulainen sanoo. Iisalmelainen kauppias Teemu Räisänen on käynyt myymässä Vuoksen kalamarkkinoilla joka vuosi markkinoiden perustamisesta lähtien. Kalajalosteita valmistavan Monirealin yrittäjä kertoo huomanneensa tavallista vähäisemmän markkinaväen määrän. — Ehkä moni on suunnannut mökille ensimmäisten lämpimien säiden vuoksi, Räisänen sanoo. — Meillä on kuitenkin hyvin uskolliset asiakkaat, joten myyntiin se ei ole vaikuttanut. Olemme olleet täällä samalla paikalla jo 17 vuoden ajan, joten ihmiset tietävät, mistä kojun löytää, hän jatkaa. Yksi uskollisista asiakkaista on imatralainen Anja Eerikäinen. Hänen ostoskassiinsa päätyy tuttuun tapaan savustettuja lohifileitä. — Käyn tässä ostoksilla sekä kevään että syksyn kalamarkkinoilla, sillä täältä saa todella hyvää lohta. Samalla markkinoilla voi nähdä tuttuja, Eerikäinen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/21/Vuoksen%20kalamarkkinoilla%20kala%20k%C3%A4vi%20kaupaksi%2C%20mutta%20k%C3%A4vij%C3%B6it%C3%A4%20oli%20v%C3%A4h%C3%A4nlaisesti%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DK%C3%A4vij%C3%A4m%C3%A4%C3%A4riss%C3%A4%20j%C3%A4%C3%A4d%C3%A4%C3%A4n%20noin%20puoleen%20normaalista%E2%80%9D/2017522282658/4