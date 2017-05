Uutinen

Etelä-Saimaa: Sunnuntain herkkuja Starboxin bloggareilta: härkistacoja, linssikeittoa ja munakoisolla höystettyä focacciaa Sunnuntaina on aikaa kokkailla. Starboxin bloggarit ovat kehittelleet maukkaita reseptejä vapaapäivän iloksi. Kakkupuoti Hurmaava -blogin Mari on kokeillut härkistacoja, joissa on sellaisenaan valmista suomalaista härkäpapuvalmistetta. Marin mielestä härkistacot eivät kalpene perustacoille missään vaiheessa. Härkistacoihin tarvitaan muun muassa kesäkurpitsaa, tomaatteja, suolaa, mustapippuria sekä ranskankermaa. Käy lukemassa Marin ohje härkistacoihin täältä. Herkuttelijat-blogin Hertta Puumalainen on lisännyt focaccia-leipään munakoisoa. Munakoiso antoi leivälle mehevyyttä ja mukavan hentoista makua, Hertta kirjoittaa. Käy lukemassa Hertan ohje hieman erikoisempaan focacciaan täältä. Tiipii-blogin Emmi-Riika mietti eräänä päivänä hyviä kasvisruokaohjeita, jolloin hän muisti punaisen linssikeiton olemassaolon. Punaiseen linssikeittoon tarvitaan sipulia, porkkanaa, vettä, punaisia linssejä, oliiviöljyä, tomaattimurskaa, kookosmaitoa sekä valkosipulia ja erilaisia mausteita. Tarjoiluun tarvitaan vielä smetanaa. Käy lukemassa Emmi-Riikan ohje punaiseen linssikeittoon täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

