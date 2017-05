Uutinen

Etelä-Saimaa: Pitkä kotimatka päättyi — 38 kentälle jäänyttä sotilasta saatettiin haudan lepoon Lappeenrannassa. Katso tilaisuuden kuvat Päivä on mitä kaunein, kevät kohisee kaikkialla ja Lappeenrannan sankarihautausmaalle on aseteltu viisi valkoista arkkuriviä. Jokainen arkku on liikuttavan pieni. Jokaisen sisällä on Venäjältä löydetty, tunnistamattomaksi jäänyt suomalainen sankarivainaja. 38 tunnistamatonta Kaatuneiden muistopäivänä Lappeenrannan sankarihautausmaalla siunattiin ja haudattiin 38 tunnistamatonta sankarivainajaa. Heistä kymmenen oli kaatunut talvisodassa ja 28 jatkosodassa. Heistä 32 löydettiin Kannakselta ja kuusi Laatokan Karjalan taistelupaikoilta. Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö muistutti, etteivät sunnuntaina haudattujen omaiset tiedä vieläkään, että heidän läheisensä ovat palanneet takaisin kotiin. Monen muunkin omainen odottaa yhä. Kaikki eivät ole vielä päässeet kotiin, kentällä lepää edelleen tuhansia suomalaisia sotavainajia. Kadettien sylissä Rakuunasoittokunta aloitti Narvan marssin samalla hetkellä, kun maasotakoulun kadetit nostivat kaksi ensimmäistä arkkua syliinsä. Niiden painoa muut voivat vain arvailla, mutta hyvin kevyiltä ne vaikuttivat. Lopulta jäljellä oli enää yksi arkku. Kun sen viimeinen matka alkoi, Rakuunasoittokunta vaihtoi sävelmää. Viimeinen arkku saateltiin hautaan Porilaisten marssilla ja kunnialaukauksilla. Sipilä lausui muistosanat Tilaisuutta oli saapunut seuraamaan sadoittain ihmisiä. Kunniavierasjoukon keskimmäisenä, hautajaisvieraiden eturivissä istuivat pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Arkkujen hautaan laskemisen, hiljaisen hetken ja Rakuunasoittokunnan soittaman Oi kallis Suomenmaa -kappaleen jälkeen Sipilä lausui saattoväelle ja tilaisuuden muille todistajille muistosanat. Takeltelevan mikrofonin takia hänen puheensa ei osallistujille asti kuulunut. Puhe löytyy kuitenkin täältä. Sipilä muistutti kuulijoita siitä, kuinka poikkeuksellinen suomalainen tapa tuoda kaatuneensa kotimaan multaan on kansainvälisesti ajateltuna. — Veteraanien rivit harvenet päivä päivältä. Nyt veteraaneja on noin 20 000. Nuorimmatkin heistä ovat yli 90 vuotta. Samalla meille on ensimmäistä kertaa kasvamassa sukupolvi, joka eivät monestikaan tunne yhtään sodan käynyttä ihmistä, hän totesi. 344 on tunnistettu Suomen ja Venäjän valtiosopimus mahdollisti kentälle jääneiden etsinnän vuoden 1992 jälkeen. Sen jälkeen Suomeen on tuotu noin 1 200 suomalaissotilaan jäänteet. Heistä 344 on luotettavasti tunnistettu. Muut pysyvät edelleen tuntemattomina. — Veteraanit esittävät usein toiveen siitä, että Suomi ei koskaan enää joutuisi sotaan. Se on tällaisena maailman aikana vaalimisen arvoinen asia, Sipilä totesi. Lue koko uutinen:

