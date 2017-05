Uutinen

Etelä-Saimaa: Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivän Jussi Halla-ahon mielestä yhteistyötä ei pidä tehdä hinnalla millä hyvänsä Viisi perussuomalaisten puheenjohtajaehdokasta kokoontui lauantaina Lappeenrantaan vajaan satapäisen yleisön eteen tentattavaksi. Heidät järjesti paikalle perussuomalaisten nuorisojärjestön kevätkokous, ja sen yhteydessä järjestetty puheenjohtajapaneeli. Paikalle saapui kisan johtokaksikko, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, kansanedustajat Leena Meri ja Veera Ruoho sekä Suomen Sisun varapuheenjohtaja Riku Nevanpää. Kenttää pitää kuunnella Oman kentän ääntä pitää kuunnella nykyistä paremmin, totesi viisikko yksimielisesti. Hyvin saman suuntaisesti se ajatteli myös muualle suuntautuvan yhteistyön merkityksestä. Esimerkiksi kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö on hyvästä, totesivat kaikki. Samaan hengenvetoon Nevanpää ja Meri irti-sanoutuivat Natosta selvin sanoin. Muiden puolueidenkin kanssa yhteistyötä pitää tehdä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, totesivat etenkin Meri ja Halla-aho. — Jos hallituksessa olemisen hinta on se että kannatus romahtaa, niin silloin me emme ole seuraavassa hallituksessa, sanoi Halla-aho. Radikaaleilla toimintatavoilla ja tavoitteilla voi erottautua Kandidaatit kuvailivat myös omia puheenjohtajan ominaisuuksiaan. Ruoho keskittyisi pienituloisten puolustamiseen, Meri kokoaisi joukot ja Nevanpään mielestä puoluetta ei tee puheenjohtaja, vaan kenttä. Terho peräänkuulutti isänmaallisia arvoja. — Pitää uskaltaa olla radikaali sekä toimintatavoiltaan että agendaltaan, jotta erotutaan vanhoista puolueista. Halla-aho korosti kansallismielisyyttä, sekä maahanmuutto- ja EU-kriittisyyttä. Hänen mielestään perussuomalaisten tämän hetken suurin ongelma liittyy puolueen nopeaan kasvuun. — Hyvin johtaja- ja auktoriteettikeskeinen puolue toimii silloin, kun se on pieni. Liian nopea kasvaminen aiheuttaa kentällä flegmaattisuutta ja passiivisuutta. Yhteistyö Ruotsidemokraattien kanssa on mahdollista Paneelin lopuksi paneelin juontaja ja Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila kysyi ehdokkailta, kuka heistä voisi tehdä yhteistyötä tiukasta maahanmuuttolinjastaan tunnetun Ruotsidemokraattien kanssa. Kaikkien kädet nousivat myöntymisen merkiksi. — Se oli positiivinen yllätys, Voutila totesi. Perussuomalaiset valitsevat uuden puheenjohtajan kesäkuun 10. päivä puoluekokouksessaan Jyväskylässä. Lue koko uutinen:

