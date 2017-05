Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisen Tarja Sipiläisen kesän kohokohta on leiri tieteis-, fantasia- ja kauhukirjoittajille Usvaleiri. Lappeenrantalaisen Tarja Sipiläisen kalenterissa on ollut jo pitkään tämä merkintä heinäkuulle. — Leiri on yksi kesäloman kohokohtia. Ristiinalainen kirjailija Anne Leinonen järjestää omassa kodissaan kirjoittajaleirin jo kymmenentenä kesänä peräkkäin. Tänä vuonna hänen taloonsa ja pihapiiriinsä kerääntyy 30 kirjoittajaa Usva-juhlaleirille. Leirien painopiste on tieteis-, fantasia- ja kauhukirjallisuudessa. Maksuttomilla leireillä on käynyt vuosien varrella yli 300 kirjoittajaa. — Ensimmäisen kerran jälkeen se oli menoa. Olen leireillyt pitkälti yli kymmenen kertaa sekä kesällä että talvella, kertoo Sipiläinen. Sipiläinen kuvaa, että leirillä kaikilla on sama tekemisen ilo ja palo. — Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa. Yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat kirjoittajan parhaita kavereita. Leinonen on koonnut leiriläistensä kirjoituksista novellikokoelman Hänen huulensa ovat metsä, jonka on julkaissut Kulttuuriyhdistys Korppi. — Antologiassa on leirien henkeä. Suota, metsää ja usvaa olemme katsoneet monena kesänä, Leinonen kuvailee. Myös Sipiläisen novelli on mukana 17 tarinan kokoelmassa. Bengtsärin reissulta inspiraatio novelliin Anne Leinosen tavoitteena on tarjota kirjailijoille enemmän yhteisöllisyyden kokemuksia ja koota heitä yhteen muiden taiteentekijöiden kanssa. Hän perusti sitä varten Kulttuuriyhdistys Korpin parin kollegansa kanssa. — On paljon paikallisia yhdistyksiä, jotka palvelevat enemmän harrastajakirjoittajia. Meidän lähtökohtana on poikkitaiteellisuus ja ammattilaisuus. Mietimme toimintaa ja täydennyskoulutusta, joka lähtee ammatillisesta tarpeesta, Leinonen sanoo. Vuosi sitten perustettu yhdistys alkoi heti järjestää toimintaa. Parikymmentä kirjailijaa vietti viime kesänä pitkän viikonlopun Bengtskärin majakkasaarella. — Itseltäni julkaistaan tulevana syksynä novelli, johon idea ja inspiraatio syntyi majakkareissulla, kertoo Tarja Sipiläinen. Viime kesänä yhdistys järjesti elokuvakäsikirjoituskurssin ammattikirjailijoille. Osuuskumma julkaisee spekulatiivista fiktiota Päätyökseen Tarja Sipiläinen toimii kehittämispäällikkönä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Kirjoitusharrastus on vienyt hänet myös kustannusmaailmaan. Hän on yksi perustajajäsen osuuskuntamuotoisessa kustantamo Osuuskummassa, joka julkaisee scifiä, fantasiaa ja kauhua sekä muuta spekulatiivista fiktiota. — Juhlimme tänä vuonna osuuskuntamme viisivuotista taivalta, Sipiläinen kertoo. Sipiläinen kokee kuuluvansa Kumma-perheeseen, johon kuuluvat Usva-leiriläiset ja osuuskuntalaiset. — Kumma-perhe on rakas. Se on tuonut elämääni tapahtumia, tekemistä ja iloa. Olen kehittynyt Osuuskummassa muun muassa toimittajana, editoijana, kirjoittajana ja palautteen antajana, toivottavasti jopa ihmisenä. Lue koko uutinen:

