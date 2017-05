Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotkaniemen restaurointi etenee silmän ja käden saumattomana yhteistyönä — katso video ja kuvat! Kotkaniemen ystävät eivät usko silmiään, kun restauroitu rakennus avaa ovensa yleisölle ensi keväänä. Näin lupaa Kotkaniemi-hankkeen pääsuunnittelija, arkkitehti Hanna Lyytinen. Luumäellä sijaitsevan Svinhufvudien entisen kotitalon ja kotimuseon remontti on sujunut jouhevasti, vaikka yllätyksiäkin on sattunut. Juuri nyt Kotkaniemen päärakennus seisoo kärsivällisesti huppunsa alla. Alunperin vuonna 1898 valmistunut talo on saanut uuden katon. Vanhat betonitiilet vaihtuivat savitiiliin, sillä alkuperäisiä vastaavia oli vaikea löytää. Ulkoseinien maalaus on vasta edessä. Rakennus säilyy valkoisena, mutta koristelistat saavat uuden, aiempaa tummemman vihreän sävyn. Kromioksidivihreä on värin oikea nimi, mutta myrkynvihreä kuvaa sitä parhaiten. Oikea sävy on rapsutettu esiin rakennuksen seinälistoista. Runsas värimaailma tekijöille yllätys Tekijöilleen Kotkaniemen runsas värimaailma oli yllätys. Se oli kaikkea muuta kuin hillittyjä murrettuja sävyjä, joita mustavalkoisten valokuvien perusteella ajateltiin seinissä olevan. — Värit ovat hurjia. Ovissa ja paneelikatoissa on häkellyttävän voimakkaita värejä, kuten kirkasta vihreää ja persikan punaista, Lyytinen sanoo. Kotkaniemen historiallinen ulkonäkö on paljastunut tekijöilleen kerros kerrokselta. Parhaimmillaan seinistä on löytynyt jopa kymmenen eri kerrosta tapettia. — Kotkaniemen asukkaat ovat tapetoineet usein, ehkä jopa viiden vuoden välein. Tapetti on ollut silloin halpaa, Selja Flink kertoo. Flink toimii Kotkaniemen peruskorjauksen rakennuttajapäällikkönä. Hänen ja koko työryhmän onneksi vanhoja tapetteja ei ole poistettu, vaan seinät on tapetoitu aina uudelleen ja uudelleen. — Hyvä niin, sillä ilman vanhoja tapetteja olisi mahdotonta tietää, mitä tehdä. Aikoinaan tapettien on ajateltu toimivan hyvänä eristeenä, eikä kerroksia ole siksi poistettu, Flink toteaa. Flink näyttää haalistunutta palaa sinisestä kukkatapetista. Seinässä ollut tapetti oli kulunut tuhruiseksi, mutta jalkalistan alta sitä löytyi paremmin säilyneenä. — Pienistä riekaleista on koottu suurempi kokonaisuus digitaalisesti. Sitten se on tulostettu uudeksi tapetiksi. Tällä hetkellä päänvaivaa aiheuttaa ruokasalin tummanpunainen tapetti. Alkuperäinen tapetti pitää sisällään muun muassa sahajauhoa, ja siinä on päällä kangaskuviopainatus. Tällaista tapettia ei voi kaupasta ostaa. — Ei ole vielä aavistustakaan, miten aiomme sen toteuttaa. Restauroijaopiskelija tekee parhaillaan aiheesta opinnäytetyötään. Restaurointi on valintojen tekoa Kotkaniemi oli presidenttiparin koti vuodesta 1908 aina Pehr Evindin ja myöhemmin Ellenin kuolemaan saakka. Kotkaniemi restauroidaan sen 1920—30-lukujen ilmeeseen. Yksittäisen huoneen pinnat saattavat kuitenkin olla keskenään eri ajanjaksoilta. — Parissa huoneessa löytyi lattiasta hieno koristemaalaus, joka ajoittuu jugend-aikaan. Mutta huoneiden tapetit olivatkin ihan eri aikakaudelta, Lyytinen kertoo. Restaurointiprojektissa on tehty valintoja. — Tämä restaurointihanke ei ole puhdasoppista arkkitehtisuunnittelua, vaan ennemminkin Svinhufvudien kodin kohottaminen arvoonsa. Lämpöpatterit säilyvät Kotkaniemen remontti ei ole vain pintaa, vaan koko rakennus restauroidaan läpikotaisin. Esimerkiksi huonokuntoiset entisen kylpyhuoneen lattiarakenteet on purettu ja korvattu uusilla. Entinen kylpyhuone tulee osaksi uutta Ellenin kahvilaa. — Tälle alueelle piti tehdä mittavia lahokorjauksia, Flink kertoo. Muuten rakennus on ollut hyvässä kunnossa, sillä se on alunperin hyvin rakennettu. Rakenteiden korjaamisen lisäksi rakennukseen on tehty paljon sellaista, mitä ei paljaalla silmällä huomaa. Esimerkiksi osa vanhoista sähkökalusteista on säilytetty. — Museotiloissa päädyimme siihen, että vanhat pistokkeet pidetään näkyvissä, vaikka ne eivät ole enää käytössä, Lyytinen kertoo. Sen sijaan P.E. Svinhufvudin vuonna 1936 asennuttamat lämpöpatterit säilytettiin museotiloissa. — Ne ovat edelleen toimivat ja tulevat olemaan museotilojen ainoa lämmitysjärjestelmä. Tekijöitä vain muutama Suomessa Kotkaniemen remontin edetessä Flink ja Lyytinen työryhmineen ovat joutuneet pohtimaan monia erilaisia ongelmia. Kotkaniemessä on tehty töitä, joita osaavia henkilöitä löytyy koko maasta vain muutamia. Esimerkiksi Kotkaniemen katon alta löytyi aluskatteena toimiva vanha pärekatto. Nykyään pärekatontekijöitä löytyy Suomesta vain pari kappaletta. Myös ruokasalin kuviollisen linoleumilattian kanssa tarvittiin erityisosaamista. Kopiotekniikan avulla pienestä löytyneestä linoleumilattian palasta rakennettiin kopio. Täysin käsityönä maalatun linoleumilattian tekemiseen meni kahdelta konservaattorilta aikaa kolme viikkoa. Näin mittavaa linoleumi-kopiota ei ole tehty Suomessa koskaan aiemmin. Rakennus puhuu, jos pysähtyy kuuntelemaan — Tiesin, että Suomesta löytyy tasan yksi konservaattori, joka on tutkinut linoleumien konservointia ja kopiointia, Flink kertoo. — Tiesin, että Suomesta löytyy tasan yksi konservaattori, joka on tutkinut linoleumien konservointia ja kopiointia, Flink kertoo. Kotkaniemen restauroinnista vastaavat monenlaiset asiantuntijat. Kotkaniemessä tärkein tutkimuslähde on ollut talo itsessään. — Kotkaniemestä ei löytynyt yhtäkään vanhaa suunnitelma-asiakirjaa, Lyytinen kertoo. Vanhat valokuvat ja tutkimustieto auttavat jonkin matkaa eteenpäin, mutta lopulta kyse on rakennuksesta ja siitä, kuinka siitä saadaan kaivettua olennainen tieto esiin. — Esimerkiksi värit on mekaanisin menetelmin rapsutettu esille seinästä, ja näitä esiin kaivettuja väriportaita on tutkittu. Pienistä tiedonmurusista on koottu kokonaisuus, jonka uskotaan olleen aikoinaan olemassa. — Tärkeää on osata katsoa ja tulkita omalla silmällä. Lisäksi apuna on käytetty muun muassa suurennuslaseja ja mikroskooppeja, Lyytinen kertoo. Pintojen värien selvittämiseksi on käytetty apuna myös kemiallisia ja fysikaalisia tutkimusmenetelmiä. — Svinhufvudit varmaan hykertelisivät aika tavalla, jos tietäisivät, millaisella hartaudella olemme jahdanneet oikeita värisävyjä. Kirurginveitset apuna Yksi tärkeä työväline on kirurginveitsi. Paraikaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun restauroinnin opiskelijat Meri-Tuulia Konster ja Elina Helineva raaputtavat kirurginveitsillä esiin lattian linoleumimattoja. Työ vaatii kärsivällisyyttä, sillä se on erittäin hidasta. — Riippuu täysin linoleumin kunnosta, kauanko tässä menee. Joskus päivässä ei saa edes yhtä ruutua esiin, joskus taas maali lähtee linoleumin päältä pois helposti, kertoo Konster. Konster ja Helineva ovat kesätöissä Kotkaniemessä. — Kärsivällisyyttä työn tekemiseen kyllä löytyy. Ihanaa, että Kotkaniemi laitetaan kuntoon, sanoo Helineva. Myös puutarha kuntoon Kotkaniemen päärakennuksen lisäksi myös alueen piharakennukset ja piha laitetaan kuntoon. Näkymä Kotkaniemestä Kivijärvelle on avattu. — Koko rinne oli aivan lupiinien valtaama, kertoo Flink. Rinteeseen palautetaan kadonneet puutarhakäytävät ja viljelypalstoja. Lisäksi pihalle istutetaan kukkia, marjapensaita ja omenapuita. Osa kasveista on löydetty villiintyneestä puutarhasta. Restauroinnin päätyttyä huppu poistetaan Kotkaniemen ympäriltä. Yli satavuotias rakennus tiluksineen saa tervehtiä tulevia museovieraita nuoren aikuisuutensa ilmeessä. Jos rakennukset osaisivat puhua, Kotkaniemi varmasti sanoisi, että vihdoinkin ja kiitos. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/21/Kotkaniemen%20restaurointi%20etenee%20silm%C3%A4n%20ja%20k%C3%A4den%20saumattomana%20yhteisty%C3%B6n%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20video%20ja%20kuvat%21/2017122258900/4