Etelä-Saimaa: Jakamistalous ja yritystoiminta ovat kaksi eri asiaa — ”yritykset eivät saa piiloutua käsitteen taakse” Jakamistaloudella tarkoitetaan kahta asiaa. Se voi olla joko yhteisöllistä kuluttamista, kuten ravintolapäivänä, tai sitten resurssien parempaa hyödyntämistä, kuten esimerkiksi auton jakamista. Alustana toimii internet tai jokin sen innovaatio. — Olennaista jakamistaloudessa on, että se on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen välistä toimintaa. Hyödykkeistä ei välttämättä makseta rahaa, vaan vastineena voidaan antaa aikaa, tavaraa tai palveluksia, kertoo tutkijatohtori Taru Lindblom Turun yliopistosta. Autojen yhteiskäyttöbuumin Lindblom näkee heijastelevan kahta asiaa. — Auton omistamisen statussymboliasema on heikentynyt. Esimerkiksi moni kaupunkilaisnuori ei enää hanki autoa tai edes ajokorttia. Taksit, uber-taksit ja joukkoliikenne korvaavat autoa sitä enemmän, mitä suurempi kaupunki on kyseessä. Mielikuvat ovat bisnestä Autojen yhteiskäyttöä rinnastetaan helposti jakamistalouteen. Sitä se ei kuitenkaan Lindblomin mukaan ole. — Monet yritykset ovat huomanneet autonjakamisen olevan hyvä bisnes. Kyseessä on kuitenkin yritystoiminta, ei jakamistalous. Lindblomin mukaan kaikki mikä luo kiinnostusta ja kasvua talouteen, on tarpeellista. — Kuitenkin on huolestuttava suuntaus, jos piiloudutaan jakamistalous-termin taakse, ja häivytetään kuva yritystoiminnasta taka-alalle. Yhteiskäyttötiloja ja ylijäämäruokaa Lindblom uskoo, että seuraava jakamistalouden muoto voisi olla erilaiset yhteiskäyttötilat. — Julkisten tai puolijulkisten tilojen käyttöä ei vielä ole Suomessa. Esimerkiksi liike- tai kahvilatiloja voitaisiin ottaa käyttöön myös niiden aukio-oloaikojen ulkopuolella. Lindblom näkee hyvänä suuntauksena esimerkiksi tuoreen sovelluksen, jossa ylijäämäruokansa voi ilmoittaa myyntiin. — Kunnat voisivat tehdä jotain vastaavaa esimerkiksi ylimääräisen laitosruoan jakamiseksi. Lue koko uutinen:

