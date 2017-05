Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Veera Vento jatkoon Iskelmäparatiisi-laulukilpailussa — "Olo on tosi onnellinen" Imatralainen Veera Vento, 19, on selvittänyt tiensä valtakunnallisen Iskelmäparatiisi-laulukilpailun finaaliin. Ikaalisten kylpylässä lauantai-iltana järjestetyn semifinaalin ensimmäiselle kierrokselle osallistui yhteensä 33 laulajaa, joista valittiin toiselle kierrokselle 9 naista ja 7 miestä. Lopulta tuomaristo valitsi jatkoon neljä parasta nais- ja neljä parasta mieslaulajaa. Tulokset selvisivät puoliltaöin. — Olo on tosi onnellinen. Tein parhaani, joten on kiva, että työstä palkittiin. Toivoin kovasti pääseväni jatkoon, mutta se ei ollut itsestään selvää, sillä kilpailun taso oli todella kova, Vento kertoo. Vento esitti semifinaalissa Haloo Helsinki -yhtyeen kappaleen Beibi. Iskelmäparatiisi-laulukilpailun finaali järjestetään 10. kesäkuuta Ikaalisten Kylpylässä. Seuraavaksi Vento alkaa kuitenkin valmistautua Seinäjoen tangomarkkinoiden semifinaaleihin, jotka järjestetään lauantaina 27. toukokuuta Turussa. Laulukilpailujen välissä Vento ehtii viettämään lakkiaisiaan. Hän kirjoitti tänä keväänä ylioppilaaksi Imatran yhteislukiosta. Vennon mukaan tulevien viikkojen tiukoista aikatauluista ja kilpailupaineista selviää harjoittelun ja keskittymisen avulla sekä huolehtimalla omasta hyvinvoinnista. — On luotettava omiin taitoihinsa. Itselleni on tärkeää se, etten jännitä turhaan esiintymistilanteessa. Liiallista stressaamista on karsittava. Tietysti on myös huolehdittava, että nukkuu hyvin ja antaa aivoille välillä huilihetken. Lue koko uutinen:

