Etelä-Saimaa: Ilkka Nokelainen nousee Imatran hallituksen kakkospaikalle Puolueet ovat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Imatran luottamuspaikkojen jaosta. Kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on nousemassa sosiaalidemokraattien Ilkka Nokelainen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kokoomuksen Mikko Airas. Kaupunginhallitukseen ovat nousemassa Lilla Saaristo (kok.), Timo Härkönen (ps.), Airi Aalto (ps.), Veikko Lankinen (kesk.), Tarja Äikää (sd.), Anne Nissinen (sd.), Heikki Luukkanen (sd.) ja Jani Telkkä (sd.). Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kokoomuksen Anna Helminen. Kaupunginhallitukseen uusia nimiä tuli kuusi. Hallituksen konkareista sivuun jäi demarien Heikki Tanninen. Kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi on nousemassa uusi nimi kokoomuksen Tommi Matikainen. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Erkki Saarimäki perussuomalaisista. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Niina Malm (sd.). Kokoomus ottaa lautakuntien puheenjohtajuuksista kaksi ja demarit yhden. Anu Urpalainen (kok.) johtaa hyvinvointilautakuntaa. Matti Hirvonen (kok.) on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja Antero Lattu (sd.) kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja. Perussuomalaisten Petri Mutikainen on rakennusvalvontajaoston puheenjohtaja. Lue koko uutinen:

