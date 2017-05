Hienoa italialaistyyppistä designia - joukko Ladoja ja muita itäautoja kokoontui Lappeenrannassa

Kuva: Kai Skyttä

Kun tämä letka alkaa kiihdyttellä Kauppatorilta pois, huomaa ettei tässä ole ihan nykyautoista kyse. Jälkeen jää melko öljyinen tuoksu. Mutta se kuuluu asiaan. Ihan jokainen ajokki ei lähde käyntiinkään aivan ensistartista.

15 tuli Pietarista

Lappeenrantaan kokoontui sunnuntaina joukko Ladoja ja muita itäautoja. Niistä 15 kaasutteli paikalle Pietarista ja kymmenen Etelä-Karjalasta.

— Vanhin mukana oleva on vuodelta 1959 ja nuorin vuodelta 1990, kertoo Kirill Malyshev, tapahtuman pietarilainen järjestäjä.

Hänen oma autonsa on historian kolmas ladamalli, ja peräisin vuodelta 1976.

— Tämä on erittäin hienoa designia, hieman italialaistyyppistä, ylpeä omistaja luonnehtii.

Malyshev osti ajokkinsa vasta pari vuotta sitten, ja maalasi sen sinisen komeilevaksi. Nyt kaduttaa: ajan mittaan Malyshev aikoo palauttaa ajokkinsa alkuperäiseen loistoon ja väriin.

Kuva: Kai Skyttä

Toiveena traditio

Pietarilaisten ja eteläkarjalaisten retroautojen ja harrastajien kohtaaminen järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, mutta järjestäjät toivovat että siitä tulee traditio.

— Koitamme herätellä kiinnostusta venäläisiä autoja kohtaan, Malyshev kuvaa.

Hän alkoi järjestää kokoontumista noin kolme kuukautta sitten.

— Idea syntyi kuitenkin jo viime vuonna, kun kävin vanhan autoni kanssa Suomessa yksin.

Suomen Pietarin konsulaatti auttoi suomalaisten harrastajien etsimisessä.



Lappeenrannan päässä kokoontuminen pistettiin kokoon melko pikaisella aikataululla.

— Tästä tiedettiin perjantaina. Lauantaina venäläinen autoletka tuli rajan yli, ja me olimme heitä vastassa, kertoo tapahtumaa Lappeenrannan päässä järjestellyt Timo Aaltonen.