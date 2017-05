Uutinen

Etelä-Saimaa: Avustusjärjestössä työskennellyt suomalainen siepattiin Afganistanissa — sieppaajista ei vielä tietoa Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on siepattu suomalainen. Suomen ulkoministeriö vahvisti asian sunnuntaiaamuna. Vahvistamattomien tietojen mukaan siepattu työskenteli ruotsalaisessa Operation Mercy -avustusjärjestössä. Saksalaismediassa siteerattujen tietojen mukaan kyseessä olisi nainen. — Olemme tietoisia tapauksesta”, tiedottaja Karoliina Romanoff ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kertoi sunnuntaiaamuna. Hän ei vahvistanut tietoja siepatun työpaikasta tai sukupuolesta. Ulkoministeriön mukaan asian selvittäminen on aloitettu, mutta sieppaajista ei ole vielä tietoa. — Tilanteeseen suhtaudutaan tietysti vakavuudella. Ministeriö ei halunnut kommentoida asiaa vielä tässä vaiheessa lisää. Afganistanin sisäministeriön edustaja on kertonut uutistoimisto Reutersin mukaan, että yksi ulkomaalainen siepattiin Kabulissa sijaitsevasta talosta myöhään lauantaina. Samalla surmattiin yksi afganistanilainen ja yksi ulkomaalainen henkilö, mutta kolmas ulkomaalainen pelastui. Suomen ulkoministeriö ei sunnuntaina aamupäivällä pystynyt vahvistamaan, onko kyse samasta tapauksesta kuin jossa suomalainen siepattiin. Saksalaisen DPA-uutistoimiston mukaan Afganistanin sisäministeriön edustaja on kuitenkin sanonut, että tapauksen yhteydessä siepattiin suomalainen nainen. Lausunnosta kertoo muun muassa Welt. Lehden mukaan surmattu henkilö oli saksalainen nainen ja välikohtaus tapahtui naisten majoituspaikan edustalla. Toinen uhreista oli vartija, joka ammuttiin, lehti kertoo. Afganistanissa on tällä hetkellä Suomen suurlähetystön mukaan noin 60—70 suomalaista. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/21/Avustusj%C3%A4rjest%C3%B6ss%C3%A4%20ty%C3%B6skennellyt%20suomalainen%20siepattiin%20Afganistanissa%20%E2%80%94%20sieppaajista%20ei%20viel%C3%A4%20tietoa/2017122282551/4