Etelä-Saimaa: Uutisanalyysi: Kisapuiston katto putosi poliitikkojen syliin. Riittävätkö jäähallipuolueen äänet uuteen halliin? Päätös uuden jäähallin rakentamisesta Lappeenrantaan on politiikkaa puhtaimmillaan. Pääosassa ovat raha ja tunteet ja sivuroolissa SaiPa. Jäähallipuolue on aina ollut vahva, kuten usein liigapaikkakunnilla. Itsestäänselvyys hallin rakentaminen ei silti ole. Uudessa valtuustossa on Etelä-Saimaan vaalikoneen vastausten perusteella yhtä paljon uuden jäähallin kannattajia kuin vastustajia. Vaalien voittajiin kuuluva vihreät näyttää suhtautuvan kriittisimmin uuteen jäähalliin. Hiekkaa hokkareiden alle heittelevät myös yllättävän monet demarit, vaikka Lauritsalan ja tehtaan varjossa on aina asunut perinteinen kiekkopuolue. Tukea hallille tulee eniten perussuomalaisilta sekä kokoomuksesta ja pääosin keskustankin valtuutetuilta. Puolesta ja vastaan Jäähallin puolesta tai vastaan eivät lobbaa ainoastaan poliitikot. Suuri rooli on virkamiehillä, jotka tekevät laskelmia ja päätösehdotuksia. Jo se oli signaali, kun kaupunginjohtaja Kimmo Jarva asetti työryhmän pohtimaan jäähallin, monitoimihallin ja urheilutalon symbioosia. Kattoa voi korjata ilman työryhmiäkin. Hyviä markkinointisanoja uuden jäähallin puolesta ovat valtakunnallinen näkyvyys, elinkeinopolitiikka, esikuva ja verotulot. Myös roomalaisen satiirikon Juvenaliksen ”leipää ja sirkushuveja” on usein käytetty lainaus. Vastapuolen ylivoimaisesti painavin argumentti on raha. Liigatason jäähalli on aina kallis. SaiPan toimitusjohtaja sanoo, että liigakiekkoilu loppuu Lappeenrannassa, jos koko hallin katto rakennetaan uusiksi, eikä SaiPa voi sillä kaudella pelata. Sekin on vaikuttamista. Suljetusta liigasta on tähän mennessä poistuttu vain konkurssiin tai KHL:ään. Välivuosia remontin vuoksi liigan säännöt eivät tunne, mutta jos kolme kautta KHL:ssä ollut Jokerit haluaisi palata takaisin kotimaan sarjaan, se varmasti myös pääsisi sinne. Katto vai koko halli? Realistisia vaihtoehtoja Kisapuiston päähallin remontissa on kaksi: hallin kattoristikoiden rakentaminen uusiksi 3,2 miljoonalla tai uuden jäähallin rakentaminen 20—25 miljoonalla. Vanhan korjaaminen toisi 15 vuoden jatkoajan ja lisää remontteja matkan varrelle, mutta olisi kertainvestointina paljon halvempi kuin uusi halli. Vuodelle 2018 oli jo suunniteltu Kisapuiston valaistuksen ja sisääntuloaulan uusiminen 1,6 miljoonalla eurolla. Nyt se odottaa yhdistämistä katon korjaukseen. Vanhan parsimiseen menisi heti viisi miljoonaa euroa. Onko kattorakenteiden uusiminen vanhan hallin päälle järkevää? Jokainen voi arvioida asiaa kysymällä itseltään, panisinko 5 000 euroa vanhan autoni korjaamiseen vai ostaisinko 25 000 euroa maksavan uuden auton. Veronmaksajana voi toki asiaa ajatella ihan tunteellakin. Kaupungin halli Edellinen 4,5 miljoonan euron iso remontti valmistui 2004. SaiPa maksoi silloin yhdeksän aition rakentamiskustannuksina vajaat 200 000 euroa. Samalla se sai aitiot hallintaansa. Kymmenen vuoden jälkeen ne siirtyivät Lappeenrannan kaupungille. Jotkut vaativat myös nyt SaiPaa osallistumaan kustannuksiin, vaikka hallin omistaa Lappeenrannan kaupunki. Sen on ratkaistava, rakennetaanko uusi vai parsitaanko vanhaa. Mustola on kaukana Monitoimihallin ja jäähallin yhdistelmä on yksi vaihtoehto. Viimeksi sitä kartoitti Etelä-Karjalan liitto, joka julkaisi huhtikuussa oman halliselvityksensä. Selvityksessä jäähalliin oli yhdistetty yleisurheilupainotteinen monitoimihalli. Hinnaksi oli arvioitu 50—55 miljoonaa euroa, mutta valmista esimerkkiä ei ole. Tampereen, Helsingin ja Jyväskylän areenat ovat aivan eri kaliiperia ja niiden tukena on asuin- ja liiketiloja, hotelleja ja kaupungin keskusta. Lappeenrannan keskustassa ei ole areenalle tilaa. Kisapuistossa lisääntyvä liikenne vaatisi kalliin tunnelin radan ali Reunakadulle. Vetoapua areena voisi saada enemmän koottavien huonekalujen kuninkaalta Ikealta, jos se rakennettaisiin Mustolaan ruotsalaisten tontille. Mustolan ongelmana on, että se on liian kaukana käyttäjistä. Lue koko uutinen:

