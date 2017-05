Uutinen

Etelä-Saimaa: Tänään on pelastusliivipäivä — ilman pelastusliivejä uhri ei aina jaksa pysytellä pinnalla avun tuloon asti tai uida rantaan, katso video Pelastusliivipäivä kannustaa käyttämään liivejä aina vesillä liikuttaessa. Tänään tempaistaan turvallisen vesillä liikkumisen puolesta kansainvälisen pelastusliivipäivän merkeissä, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto tiedottaa. Tavoitteena on muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä ja kannustaa ihmisiä pukemaan pelastusliivit aina vesillä liikuttaessa. Suomessa kampanja on osa SUHin Viisaasti vesillä -turvallisuuskampanjaa. Vesiliikenneonnettomuuksissa on tyypillistä, että uhreilla ei ole pelastusliivejä. Mikkelissä sattui perjantaina läheltä piti-tilanne, jossa yksi viidestä veneonnettomuudessa veden varaan joutunut ei käyttänyt pelastusliivejä. Ilman liivejä olleen miehen voimat olivat jo loppumassa, kun paikalle tulleen vesijetin kuljettaja pelasti kylmästä kangistuneen miehen rantaan. Laki vaatii, että pelastusliivit tai kelluntapukine tulee olla mukana moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä jokaiselle veneessä olijalle. Onnettomuuden sattuessa ei yleensä ole aikaa pukea liiviä päälle. Usein onnettomuustilanteessa apua olisi jonkin ajan päästä saatavilla, mutta ilman pelastusliivejä uhri ei välttämättä jaksa pysytellä pinnalla avun tuloon asti tai uida rantaan. Pelastusliivit tulisi pukea päälle ennen vesille lähtöä, liiton tiedotteessa muistutetaan. On tärkeää, että pelastusliivejä käytettäessä ne on puettu oikein päälle — katso SUHin video! Lue koko uutinen:

