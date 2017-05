Uutinen

Etelä-Saimaa: Sote- ja maakuntauudistus tuo yksinumeroisia veroprosentteja kuntiin — Lappeenrannassa veroprosentti voisi jäädä alle yhdeksään Lappeenrannan kunnallisveroprosentti voisi olla vuonna 2019 noin 8,5. Tällä hetkellä se on 21. Kunnallisveron alenemisen taustalla ovat sote- ja maakuntauudistukset, joiden on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Jos ja kun tehtäviä ja palveluja siirretään kunnilta uudelle maakunnalle, myös rahoitusvastuu siirtyy. Kuntien veroleikkuri on noin 12,5 prosenttiyksikköä, ja suurin osa siitä tulee sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämisestä uuden maakunnan järjestettäväksi. Esimerkiksi Lappeenrannassa kunnan toimintamenoista siirtyy noin kaksi kolmasosaa maakunnalle. Kun nykyisen rakenteen mukainen toimintakate vuodelle 2019 olisi 375 miljoonaa euroa, niin maakuntauudistuksen jälkeen se olisi 129 miljoonaa euroa. Verotulot laskisivat 150 miljoonaa euroa eli hieman yli 50 prosenttia. Veroleikkurin jälkeen Lappeenrannan kunnallisveroprosentin pitäisi asettua 8,5:een. Myös muissa Etelä-Karjalan kunnissa on laskettu uudistusten vaikutuksia kuntatalouteen. Laskelmissa on epävarmuuskertoimia, koska lakipaketissa on työstettävää eikä uudistusten voimaantulo ole vielä varma. Päätökset luvuista syksyllä Kunnat päättävät vuoden 2019 veroprosenttinsa ensi syksyn aikana, kun ne hyväksyvät vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018—2020. Jos sote ja maakunnat uudistuvat, luvassa on yksinumeroisia kunnallisveroprosentteja. Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila kertoo, että he hyväksyivät jo taloussuunnitelman, jossa vuoden 2019 veroprosentti oli 7,95. Todennäköisesti luku asettuu siis 7,5—8:aan. Tällä hetkellä se on 20,25 prosenttiyksikköä. Imatran talousjohtaja Kai Roslakka sanoo, että tällä tietämällä Imatran veroprosentti olisi uudistuksen jälkeen noin 7,5. Nykyinen kaupunginhallitus on linjannut, että siirtymäaikana eli vuosina 2019—2023 korotuksiin ei ryhdytä. — Kun uusi valtuusto ja uusi hallitus aloittavat työnsä kesäkuussa, nähdään, pysyvätkö uudet päättäjät aikaisemmissa linjauksissa. Palveluiden ei pitäisi vaarantua Kunnat uskovat pystyvänsä järjestämään heille jäävät palvelut nykytasoisina, ellei tulo- ja menopohjassa tapahdu yllättäviä muutoksia. Jatkossa suurimpia menoeriä ovat päivähoito ja opetus, joihin kunnat saavat valtionosuutta. Hallitus on luvannut uudistuksista kunnille viiden vuoden taloustakuun. Kehityspäällikkö Sanna Lehtonen Kuntaliitosta sanoo, että siirtymäajan 2019—2023 järjestelyillä taataan, ettei minkään kunnan menojen ja tulojen tasapaino muutu yli tai alle sataa euroa asukasta kohti. Lehtosen mielestä ei pidäkään tarkastella valtionosuuksien tai verotulojen muutosta vaan talouden tasapainotilaa. — Yksikään kunta ei joudu liriin tasapainon muutoksen takia. Uudistuksessa on myös luvattu, että yksittäisen veronmaksajan kokonaisveroaste ei nouse ainakaan muutoksen aikana. Lue koko uutinen:

