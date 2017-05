Uutinen

Etelä-Saimaa: Satanen per asukas voi olla paljon Kuntaliiton valtionosuusasiantuntija lupaa kunnille talouden tasapainoa ainakin vuosille 2019—2023. Kehityspäällikkö Sanna Lehtonen uskoo, että sata euroa per asukas miinusta tai plussaa ei ole yhdellekään kunnalle mahdoton muutos. — Etenkin, kun se on vielä siirtymäajalla jaettu useammalle vuodelle. Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen Lappeenrannan kaupungilta ei ole aivan samaa mieltä. Hän sanoo, että Lappeenrannan kokoiselle kaupungille sata euroa per asukas on 7,5 miljoonaa euroa. — Se on melkoinen summa rahaa, jos sitä lähdetään etsimään talouden tilkkeeksi. Pienemmillä kunnilla tilanne on suhteessa sama. Naukkarinen myöntää, että voihan tasapainon muutos tarkoittaa myös plussaa. Kaupungin rahakirstun vartija on kuitenkin epäileväinen uudistuksen rahoituslain suhteen. — Pidän sitä toteutuskelvottomana. Kuntaliiton Lehtonen muistuttaa, että veroissa ja valtionosuuksissa puhutaan vain tulopuolesta. Hänen mielestään keskeinen tekijä kuntien selviytymisessä on kuitenkin, mikä jatkossa on menojen ja tulojen suhde eli tasapaino. Lehtonen sanoo, että lisäksi uudistuksen talouden tasapaino tarkastelee vain eri palveluihin käytettäviä toimintamenoja. Kiinteistöt, erilaiset tukipalvelut kuten ruokahuolto ja siivous ovat arvauksen varassa olevia eriä. — Mitä niille tapahtuu. Hallitus antaa myös kansalaiselle lupauksen, että kokonaisveroaste ei nouse. Ei ainakaan uudistuksen voimaantulovuonna 2019. Kuntaliiton Lehtosen mielestä kannattaisi ehkä selvittää, mikä merkitys ihmiselle on verokortin kunnallisveroprosentilla ja toisaalta kokonaisveroprosentilla. — Kuinka moni osaa erottaa, paljonko kokonaisprosentista on valtionveroa, kunnallisveroa tai kirkollisveroa? | Lue koko uutinen:

