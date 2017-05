Uutinen

Etelä-Saimaa: Pullervo se on! Eikä sukupuolikaan jäänyt kenellekään epäselväksi WWF:n Saimaan Haukivedelle asettaman norppakameran seuraajiin tuli lauantaina vipinää. Komea urosnorppa kiipesi kivelle aamupäivällä ja viihtyi aloillaan koko päivän pitkälle iltapäivään saakka. Välillä se kääntyili kömpelösti, nuuski ilmaa, käänteli päätään ja huiskutteli ilmaa isoilla takaräpylöillään. Tuon tuostakin se näytti vaipuvan leppoisille päiväunille. Norpparisteilyltä lauantai-iltapäivällä tavoitettu luontokuvaaja Juha Taskinen vahvisti heti, että kyseessä on yksi ja sama Pullervo-norppa, jonka elämää seurattiin livekameran välityksellä viime keväänäkin. — Ai mistäkö sen tunnistaa, Taskinen hölmistyi kysymyksestä. — No tietysti siitä, että se näyttää Pullervolta! Eli sillä on selkeä, tunnistettava turkiskuvio. Itse kuvasin Pullervon ensimmäistä kertaa 10 vuotta sitten, joten varma tapaus. Taskinen selittää, miksi kuivalla maalla niin kovin kömpelöt norpat viihtyvät kivillä kevätaikaan, vaikka liikkuisivat paljon sukkelammin ja notkeammin vedessä, omassa elementissään: — Norppa tarvitsee karvanvaihtoaikaan ilmakylpyjä ja siksi ne viipyvät kivillä pitkäänkin. Onneksi esimerkiksi sunnuntaiksi on luvattu aurinkoista säätä, siitä norppa pitää erityisesti tässä vaiheessa kevättä. Yksi asia ei Norppaliven seuraajille ainakaan jäänyt lauantaina epäselväksi: nimittäin kivellä köllötelleen yksilön sukupuoli. Uros se oli, siitä ei ole epäilystäkään, sillä niin monta kertaa Pullervo vilautteli komeaa punaista siitintään. Uroksen kivekset sijaitsevat traanin sisällä ja siitin on yleensä vetäytynyt ihopoimun sisälle, mutta pullahtaa esille helposti. Mitähän Pullervolla oikein oli mielessään? — Ehkäpä se unelmoi Siiristä, viime keväänä Norppalivessäkin nähdystä naaraspuolisesta kumppanistaan, Taskinen naurahtaa, mutta korjaa sitten: — Totta puhuen norpat ovat jo paritelleet, joten ei tässä mistään lemmenleikistä tai sen suunnittelusta ole kysymys. Urosnorpalle on vain hyvin tyypillistä, että sen siitin lötkähtää nukkuessa esiin. Norppaliven seuraajat ovat alttiita otaksumaan, että Pullervo olisi tavallista paremmin varustettu uros, mutta Taskinen ei sitä usko. — Sillä on norpaksi ihan tavanomaiset mitat. Evoluutio on suonut norpalle aika ulottuvaisen värkin, jotta parittelu naaraan kanssa onnistuisi. — Norpalla on siittimessään myös siitinluu, kuten monella muullakin nisäkkäällä, joka pitää siittimen ryhdikkäänä, Taskinen kertoo. Lue koko uutinen:

