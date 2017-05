Uutinen

Etelä-Saimaa: Pia Rantanen on valittu Kaakkois-Suomen kokoomuksen toiminnanjohtajaksi — ”Kun emoalus kutsuu, niin siihen on vastattava” Imatralaislähtöinen Pia Rantanen on valittu Kaakkois-Suomen kokoomuksen toiminnanjohtajaksi. Vuodesta 2015 lähtien Rantanen on toiminut Lahden kaupungin elinkeinopäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Imatran kaupunkikeskustojen toiminnanjohtajana ja Imatran seudun yrittäjien puheenjohtajana. Rantanen kertoo, että Lahteen muuttaessaan hän suunnitteli viipyvänsä nykyisessä virassaan kahta vuotta pidemmän jakson. Kun emoaluksen kutsu kävi, oli siihen kuitenkin helppo vastata. — Elinkeinopäällikön tehtävä on ollut haasteellinen ja mielenkiintoinen näköalapaikka. En ole hakemalla hakeutunut pois Lahdesta. Työni Lahdessa jää osittain kesken ja olen siitä haikealla mielellä. Politiikan kenttä on kuitenkin ominta aluettani, ja minua on myös kovasti pyydetty hakemaan toiminnajohtajan paikkaa. Kokoomus-sydän on isompi kuin Lahti-sydän, Rantanen sanoo. Rantanen aloittaa Kaakkois-Suomen kokoomuksen toiminnanjohtajana 1. elokuuta. Sitä ennen edessä on muutto takaisin kotipaikkakunnalle Imatralle. — Piiritoimisto, eli työpaikkani sijaitsee Kouvolassa, joten aion hankkia asunnon myös sieltä. Siirrän kuitenkin kirjani Imatralle. Kaikki minut tuntevat tietävät, että minulle Imatra on koti isolla k:lla, kertoo vuonna 2012 Imatran Inkeriksi valittu Rantanen. Ennen uudessa tehtävässään aloittamista Rantanen ehtii pitämään kesäloman. Hän kertookin odottavansa, että pääsee aloittamaan työt lomasta virkistyneenä. — Olen aiemmin toiminut Etelä-Karjalan kokoomuksen toiminnanjohtajana, mutta nyt vaalipiiri on paljon isompi. Lisäksi edessä on maakuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit, joten töitä ja haasteita on paljon. Lue koko uutinen:

