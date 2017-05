Uutinen

Etelä-Saimaa: Norppalivessä tapahtuu: Pullervo nauttii olostaan ja elostaan lähikuvassa rantakivellä Norppalivessä on aamupäivästä asti nähty lähikuvaa kivellä köllöttelevästä norpasta. Norppa pötkotteli kameran edessä, ojenteli itseään ja nautti olostaan rantakivellä. WWF:n mukaan tuntikausia kameran edessä viihtynyt norppa on tunnistettu Pullervoksi, joka esiintyi jo Norppaliven ensimmäisellä tuotantokaudella viime kesänä. Tirkistele tästä linkistä, onko norppa kivellä juuri nyt! Muokattu kello 15.33: Lisätty tieto, että kyseessä on juuri Pullervo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/20/Norppalivess%C3%A4%20tapahtuu%3A%20Pullervo%20nauttii%20olostaan%20ja%20elostaan%20l%C3%A4hikuvassa%20rantakivell%C3%A4/20171231/4