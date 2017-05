Uutinen

Etelä-Saimaa: Moottorisahajongleerauksen maailmanennätysyritys Kouvolassa kilpistyi sahan toimintahäiriöön Lauantaina Veturin esiintymislavan edessä pidäteltiin henkeä, kun jonglööri Janne Mustonen aloitti maailmanmestaruusyrityksensä. Tavoitteena oli jongeerata kolmea käyvää moottorisahaa niin pitkään, ettei ennätystä rikottaisi aivan heti. Ennen ennätysyrityksen aloitusta kolmesta sahasta yksi kävi tyhjäkäyntiä sen verran takkuavasti, että Guinnessin ennätyskirjan viralliset valvojat joutuivat huomauttamaan heikosta käynnistä. Säädön jälkeen ennätysyritys pääsi alkamaan, kunnes kolmenkymmenen heiton kohdalla peli piti viheltää poikki sahan sammuessa. Mustonen tankkasi sahat sekä teki säätöjä, mutta toinen yritys ei ehtinyt vanheta kuin 12 heiton verran sahan sammuessa jälleen. Mustonen sääti sahaa vielä lisää, mutta tulokset eivät parantuneet. Ennätysyritys oli pakko keskeyttää. — Harmittaa aivan hirveästi. Tässä on iso työ nähty tapahtuman järjestämiseksi, ja sitten se kilpistyi tähän, Mustonen kertoo. Moottorisahajongleerauksen maailmanennätys, 94 heittoa, on edelleen kanadalaisen Ian Stewartin hallussa. Mustonen treenasi ennätysyritystä varten joulukuusta lähtien. Nyt Mustosen pitää hakea huippukunto uudelleen seuraavaa yritystä varten. — Tavoitteena oli nyt päästä helposti sadan heiton paremmalle puolelle ja jatkaa suoritusta niin kauan kunnes saha tippuu. Mustosen mukaan sahan tekninen ongelma tuli yllätyksenä, sillä saha on toiminut moitteetta harjoituksissa ja jopa Veturin lavalla tehdyissä lämmittelyheitoissa. — En tiedä mikä sille nyt tuli. Näillä sahoilla on tehty kevään aikana yli 10 000 heittoa. Edellisen kerran minulla oli sahojen kanssa ongelmia kauan ennen ennätysyritystä, ja tuolloin ne ratkottiin. Seuraavaksi Mustonen huollattaa sahat ja tutkii teknisen vian syytä. Uuden ennätysyrityksen järjestämisen ajankohtaa hän ei vielä tiedä. Guinnessin ennätystenkirjan säännöt edellyttävät, että yrityksen on tapahduttava isossa yleisötapahtumassa. — Se on kuitenkin varmaa, ettei tätä voi tähänkään jättää. Nyt pitää hengähtää hetki ja luoda valmentajan kanssa uudet suunnitelmat. Jonglööri Janne Mustosen moottorisahajongleerauksen maailmanennätysyrityksen turmeli sahaan tullut tekninen vika. Lue koko uutinen:

