Etelä-Saimaa: Lyseo aikoo Nahkatakkisen tytön jälkeenkin panostaa musiikkiteatteriin Tänään lauantaina viimeistä kertaa nähtävä lukiolaisten Nahkatakkinen tyttö -musikaali on saanut monet yleisön joukosta huokaamaan: toivottavasti tällaista nähtäisiin jatkossakin. Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen lupailee, että jatkoa seuraa. — Tämä on tarkoitus. Lyseossa haluamme luoda musiikkiteatteriprojekteille jatkumoa, vaikka mittakaava ei ihan joka vuosi olisikaan näin iso. Nahkatakkista tyttöä esitetään kaupunginteatterin näyttämöllä yhteistyössä teatterin kanssa, mutta suuri osa työstä on tehty koulussa. Musikaalin mahdollisti eri taideaineiden välinen yhteistyö. Kun Lappeenrannan lyseossa vuosi sitten suunniteltiin seuraavan vuoden kurssitarjontaa, se räätälöitiin ja ajoitettiin niin, että teatteri-ilmaisun, musiikin ja kuvataiteen opiskelijat ja opettajat pystyivät valmistelemaan esitystä yhteistyössä. Nahkatakkista tyttöä varten oli varattu yksi kuvaamataidon, kaksi musiikin ja kaksi teatteri-ilmaisun kurssia. Esityksen valmistumiseen on kuitenkin kulunut paljon enemmän tunteja. — Opettajat ovat tehneet valtavasti talkootyötä, Luukkonen sanoo. Rehtorin mielestä näin ei saisi olla, vaan ammattilaisten olisi saatava työstään asiallinen korvaus. — Jos ja kun näitä projekteja tullaan jatkossa tekemään, on ison pohdinnan paikka, miten ne rahoitetaan. Ehkä kaupunki voi myöntää tarkoitukseen määrärahaa tai teatteri osallistua kustannuksiin. Kaupunginteatteri tarjoaa esitykselle hienot puitteet, kahden näyttelijän työpanoksen sekä teatteritekniikan. Toisaalta esityksen pääsylipputulot menevät teatterille. Suuresta projektista on seurannut myös muuta käytännön pohdittavaa. Musikaalia on pitänyt harjoitella kevään aikana usein koulupäivän aikana. — Harjoitusten takia opiskelijoille on tullut normaalikursseilta poissaoloja. Tämä on ehkä koulun puolelta se suurin joustoa edellyttänyt asia, rehtori sanoo. Nahkatakkisessa tytössä kiteytyy kuitenkin paljon sitä, millaiseksi lukioksi lyseo haluaa profiloitua. — Me haluamme koota yhteen taiteesta kiinnostuneita nuoria. Kimpisessä painottuu urheilu, meillä taide, Luukkonen sanoo. Luukkonen myöntää, että Nahkatakkinen tyttö on koululle hienoa mainosta. — Vaikka ei musikaalia tietenkään ole sen takia tehty. Opettajat ja oppilaat nauttivat Opettajat eivät ole työtuntejaan laskeneet eivätkä niistä valita. Kokemus on ollut niin antoisa. Kuvataiteen lehtorin Anu Huttusen mukaan opiskelijoille on ollut elämys nähdä suunnittelunsa tulokset, vaikkapa jättihämähäkki, ammattiteatterin näyttämöllä. Kun lavastus on tehtävä lähes nollabudjetilla, luovuus ja neuvokkuus on otettava täyteen käyttöön. — Esimerkiksi vedenalainen maailma syntyi leikkaamalla rakennusmuovia suikaleiksi ja spreijaamalla sitä, Huttunen nauraa. Myös musiikin lehtori Lea Kaijansinkko on halukas heittäytymään teatteriprojekteihin jatkossakin. — On ollut todella palkitsevaa nähdä opiskelijoiden kehityskaari. Musikaalissa soittaa iso livebändi, jonka Kaijansinkko on harjoittanut. Lisäksi mukana on runsaasti kuorokohtauksia, joissa kuullaan vaativaa stemmalaulua. Myös soolot vaativat nuorilta laulajilta paljon. — Toki Nahkatakkinen tyttö on hieno esitys, mutta vielä hienompaa on, miten tähän on tultu. Taustalla on valtavasti uskaltamista, itsensä voittamista ja lahjakkuutta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/20/Lyseo%20aikoo%20Nahkatakkisen%20tyt%C3%B6n%20j%C3%A4lkeenkin%20panostaa%20musiikkiteatteriin/2017122277670/4