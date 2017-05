Uutinen

Etelä-Saimaa: Koko omakotitalo sisätiloiltaan uusiksi — Sini ja Markus Aalto tuunaavat uutta ja vanhaa Sini ja Markus Aalto ovat innostuneet vanhojen esineiden ja huonekalujen tuunauksesta. 1980-luvun lopulla valmistunut valkotiilinen omakotitalo on saanut sisätiloihinsa uuden ilmeen. Kun on taitavat kädet ja osaava silmä, savonlinnalaispariskunta on loihtinut koko omakotitalon sisätiloiltaan uusiksi. Markus Aalto kertoo, että vuonna 2010 ostetun omakotitalon sisätilat on käytännössä rakennettu kokonaan uudelleen. Sairaanhoitajana työskentelevä Sini Alho on sisustusratkaisujen ideanikkari. Markus miettii toteutuksen ja tekee työn omin käsin. — Yhdessä tätä on tehty ja mietitty toteutuksia. Sini esittää idean ja minä mietin, miten idea muutetaan käytännöksi. Varsinainen käytännön työ on lähtöisin minun käsistä, Markus Alho nauraa. Sisustuksen yksityiskohtia Alhojen talossa on paljon. Olohuoneeseen Markus on rakentanut hyllykön vanhoista lattialankuista. Nurkka koristaa ilmeisesti 1950-luvun alkuperäinen appelsiinilaatikko. Sillä on ensimmäiset hedelmät matkanneet Suomeen. Makuuhuoneen parisängyn pääty on maatilan ullakolta löytynyt peiliovi, joka saanut nykyaikaisen ledeillä toteutetun taustavalon. Perheen historiallisesti merkittävin esine on olohuonetta ja keittiötä jakava pöytätaso. Sen materiaali löytyi Keplakkojärven pohjasta. Tason puulla on todistetusti ikää 2 000—3 000 vuotta. Toinen keittiön erikoisuus on lankkupöytä. Sekin on Sinin idea. Markus kaatoi puut, rakensi pöydän ja maalasi valkoiseksi. Alhon 5-henkinen perhe asuu Savonlinnassa muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta 218 neliön omakotitaloa. Lue koko uutinen:

