Etelä-Saimaa: Kohta niitä on taas laumoittain Lappeenrannassakin: venäläisillä turisteilla varaa matkustaa Suomikin on vihdoin, vaikkakin jälkijunassa, päässyt mukaan muun Euroopan kasvukauteen. Osuuspankin ekonomistit ennustavat Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 2—2,3 prosenttia. Lappeenrannassa tällä viikolla vierailleen pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan ei olisi ihme, jos talous kasvaisi yli kolmekin prosenttia, jos vientimarkkinat säilyvät suosiollisina. Suomen talouden kasvun kannalta olennaista on, että myös naapurimaan Venäjän talous on noussut jaloilleen. — Öljyn ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nouseminen ja inflaation pienentyminen parantavat venäläisten ostovoimaa. Parantuneen taloustilanteensa vuoksi he pystyvät taas matkustamaan esimerkiksi Lappeenrantaan ostoksille ja kuluttamaan palveluja. Vienti Venäjälle vetää taas Venäjän parantunut talous näkyy myös suomalaisten tavaroiden ja palvelujen viennissä rajanaapuriin. Se on 20 prosentin kasvussa. — Suomi menetti laman aikana Venäjän-viennistään viisi prosenttia, mikä vei talouskasvustamme 1—2 prosenttia. Suomessa on ajateltu, että syy on meissä itsessämme, eikä nähty, että maailmantalous vaikutti myös Venäjän kautta Suomeen. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kautta historian merkinnyt valtavasti Suomen taloudelle. Venäjän-viennin määrä on aikaisemminkin heilahdellut, mutta parin viimeisen vuoden aikana se ei Heiskasen mukaan ollut edes naapurimaiden välisellä luontaisella tasolla. — Se pitää muistaa, ettei Venäjällä mitään ihmettä ole tapahtunut, mutta jaloilleen se on toipunut, mikä tuntuu ja näkyy myös Suomessa. Elintarvikkeiden sijaan tietoteknisiä palveluja Venäjän länsimaille asettamat vastatalouspakotteet lopettivat suomalaisten elintarvikkeiden viennin, ja teollisuuden uusi, kurjistunut tilanne oli paljon esillä. Heiskasen mukaan isommin kärsivät kuitenkin esimerkiksi kaivannais-, metsätalous- ja teknologiateollisuus. Osansa saivat myös näille teollisuuden aloilla töitä tehneet aliurakoitsijat, kuten konepajateollisuus. Elintarvikkeiden vientikiellon purkamisesta ei ole mitään merkkejä. Suomelta voi kuitenkin löytyä muitakin venäläisiä kiinnostavia tuotteita. — Suomalaiset tietotekniset palvelut tuovat jo nyt 10 prosenttia Suomen vientituotoista. Niiden osuus bruttokansantuotteesta on jo enemmän kuin sähköteknisen teollisuuden ja metsäteollisuuden. ICT-palvelut on Heiskasen mukaan voimakas kasvuala, ja ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä sen osuus viennistä nousee 15 prosenttiin. — Jää nähtäväksi, onko meillä tarpeeksi väkeä alalle. Lue koko uutinen:

