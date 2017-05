Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyväristönmäen kiistelty asemakaava varautuu myös laajennuksiin, jätevedenpuhdistamo valmistuu nopeimmillaan 2020-luvun alussa. Todennäköiset valitukset viivästyttäisivät Lappeenrannan Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen luvassa vaaditun vuoden 2022 yli. Nyt tekeillä oleva asemakaava sekä maan lunastaminen tarjoavat hankkeen vastustajille vielä valitusmahdollisuuden. Asemakaavaluonnos ja puhdistusteknologian testaaminen piloteissa etenevät kuitenkin niin, että ilman valituksia 70 miljoonan euron hanke voisi olla valmis ensi vuosikymmenen alkupuolella. — Maanhankinta on varmaan kynnyskysymys hankkeen etenemiselle, arvelee Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio. Lappeenrannan kaupunki odottaa yhä ympäristöministeriöltä lupaa lunastaa maata jätevedenpuhdistamoa varten. Jo tehtyjä valituksia edelleen ratkaisematta Tunteita kuohuttanut hanke etenee poikkeuksellisella tavalla. Kireän aikataulun takia asemakaavaa viedään eteenpäin, vaikka siihen vaikuttavista ympäristöluvasta ja osayleiskaavasta on valitettu eikä valituksia ole vielä ratkaistu. Kaupungin asemakaava-arkkitehdin Matti Veijovuoren mukaan menettelyn oikeellisuus on varmistettu ely-keskukselta. — Nyt nähtävillä oleva asemakaava voidaan hyväksyä valtuustossa asti, vaikka osayleiskaava ja ympäristölupa eivät olisi vielä lainvoimaisia. Jos ja kun ne saavat lainvoiman, vahvistuu asemakaavakin, selvittää Veijovuori. Asemakaavassa 22,3 hehtaarin alueelle on varattu rakennusoikeutta 40 000 kerrosneliömetriä. — Rakennusoikeutta on aika reilusti. Siinä on otettu huomioon kaikki mahdolliset laajennukset. Riitta Moision mukaan Toikansuolla on pyörinyt pitkin kevättä kaksi erilaista jätevedenkäsittelyn loppuvaiheen suodatinlaitetta. Pilottilaitteet ovat kahdessa merikontissa. — Tulokset ovat lupaavia. Niin tekstiilipäällysteinen kiekkosuodatus kuin kalvoihin perustuva ultrasuodatuskin ovat toimineet niin, että Suomen tiukin lupaehto fosforille täyttyy. Toikansuosta ei hajuvalituksia, vaikka lähellä tiheää asutusta Nykyinen Toikansuon jätevedenpuhdistamo sijaitsee lähempänä asutusta kuin suunniteltu Hyväristönmäen puhdistamo. Vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio Lappeenrannan Lämpövoimasta selvittää, että Toikansuo on hyvin lähellä, joidenkin satojen metrien päässä, Tykin asuntoaluetta. — Toikansuon puhdistamo on lähempänä tiheää asutusta kuin Hyväristönmäen tuleva puhdistamo yhtäkään yksittäistä asuttua rakennusta. Toikansuolla ei ole ollenkaan hajunpoistotekniikkaa. — Hyväristönmäellä taas on hajunpoistotekniikkaa haisevimmissa kohteissa eli lietteen käsittelyssä ja välppäyksessä. Tilanne on ihan erilainen kuin nykyisellä puhdistamolla. Toikansuolla loppui kompostointi vuonna 2000. — Nykyisestä toiminnasta ei ole tullut viime vuosina hajuvalituksia. Toikansuon jätevedenpuhdistamon lupa on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Kaavasuunnitelmat saivat vastustusvyöryn Hyväristönmäen kaavaillun jätevedenpuhdistamon suunnan asukkaat vastustavat puhdistamon tuloa. Hyväristönmäen asemakaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta jätettiin nippu kriittisiä mielipiteitä. Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys sekä kyläyhteisöt Hanhijärven, Karkkolan, Kalliokosken, Sinkkolan, Kaipialan, Karhuvuoren, Hiessillan, Hyrymäen, Ojala-Tuomelan, Penttilän, Kiialan, Kasukkalan ja Haapajärven alueilta ilmoittavat mielipiteessään, että asukkaiden näkökantoja ei ole huomioitu suunnittelussa. Lisäksi ollaan huolissaan jätevedenpuhdistamon haittavaikutuksista. Mielipiteen liitteenä on kymmenen sivua allekirjoituksia. Karkkolan yksityistien hoitokunta vastustaa kylätien käyttöä muuhun kuin asukkaiden tarpeisiin. Lisäksi lukuisissa yksityishenkilöiden antamissa palautteissa ei hyväksytä Hyväristönmäen asemakaavoitusta. Yksityishenkilöt ovat huolissaan liikenteen ja puhdistamon tuomista haitoista sekä kiinteistönomistajien taloudellisista vahingoista. Lisäksi arvostellaan menettelytapaa, jossa asukkaiden kanssa ei neuvotella ja jossa laaditaan kaavaa ilman lainvoimaista osayleiskaavaa ja ympäristölupaa. | Anne Kotiharju Asemakaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 6. kesäkuuta kello 17 — 19 Myllymäen koulun auditoriossa. Lue koko uutinen:

