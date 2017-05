Uutinen

Etelä-Saimaa: City-käytävälle avautuu Avot Sie -ravintola — luvassa katuruokaa ja kulttuuria Lappeenrannan keskustaan avautuu katuruokaa ja kulttuuritapahtumia yhdistelevä ravintola kesäkuun alussa. Ravintola Avot Sien konseptin ovat luoneet Anne Heinonen ja Heidi Varha. Ideana on yhdistää kansainvälisyys, karjalaisuus ja rock. — Halusimme avata viihtyisän ja eloisan mestan, josta löytyy elämää viikon jokaiselle päivälle, Varha kertoo tiedotteessa. Tarjolle tulee seka- ja vegaaniruokatyylin lounasta, á la carte -annoksia ja sunnuntain maalaisbrunssi sekä elävää ohjelmistoa. Ravintola on 50-paikkainen. Se avautuu City-käytävällä osoitteessa Valtakatu 36 A, jossa toimi aiemmin ravintola Rose. Avot Sien ruokalista ammentaa katukeittiöstä, kun taas ravintolan kulttuurisen ohjelmiston menu syntyy yhteistyössä Lappeenrannan elävän musiikin yhdistyksen ja galleria Hoi Sien kanssa. — Akkari- ja dj-keikkoja, stand-up-toimintaa sekä musavisailua, Varha luonnehtii tarjontaa. Ravintolan tiloihin tulee myös kuva- ja valokuvataiteellista galleriatoimintaa. Näyttelyiden ensisijainen lähtökohta on esitellä eteläkarjalaista osaamista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/20/City-k%C3%A4yt%C3%A4v%C3%A4lle%20avautuu%20Avot%20Sie%20-ravintola%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89luvassa%20katuruokaa%20ja%20kulttuuria/2017122278279/4