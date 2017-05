Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhdistyksille 26 000 euroa Imatralta risusavottarahaa Karjalan harmonikkaorkesterin risusavotassa ei soi haitari vaan raivaussaha. Kolmen hengen vahvuinen työporukka siistii asuntokatujen varsia Imatrankosken keskustan tuntumassa Vuoksenrannankadun varressa. Meneillään on tämän kevään viimeinen työkohde. — Tässäkin ollaan aivan tienvarsilla, että ei häiritä lintujen pesimistä, kertoo Imatran kaupungin metsätalousinsinööri Matti Luostarinen. Luostarisen yhden miehen toimisto on merkittävä mutta tuntemattomaksi vastikkeellisten avustusten antaja imatralaisille yhdistyksille. Viime vuonna vesuriin ja raivaussahaan tarttui 20:n yhdistyksen edustajia. — Heille maksettiin palkkioina työstä 26 000 euroa, Luostarinen käy läpi tilinpitoa. Jos raivaus tuottaa nuotiossa tai takassa poltettavaa puuta, kaupunki luovuttaa sen mielellään tekijöille. Imataran kaupunki tekee myy energiapuuta vuosittain noin 30 000 eurolla ja metsämyyntitulot ovat kokonaisuudessaan 150 000 euron tasolla. Sopimuksen raivaamisesta kaupungin metsissä voiva tehdä rekisteröidyt yhdistykset. Harmonikkaorkesteri on niistä ahkerimmasta päästä. Se on tarttunut toimeen kaupunkikuvan siistimiseksi jo useina vuosina. — Työssä on tänä keväänä ollut kuusi ihmistä, sanoo orkesterin puheenjohtaja Matti Ovaskainen, joka on mukana raivaussahan kahvoissa. Työhön kuuluu risujen raivaaminen ja kantaminen nippuihin tien varteen, josta ne kerätään kaupungin risuvarastoihin. Maisemanhoitoon liittyvä työnjako kaupunkikonsernin sisällä on tehty niin, että yhtiöitetty kiinteistöpalvelu hoitaa tienvarsien siistimisen sekä keskusta-alueella viheralueet ja puistot. Metsäalueiden hoito on suoraan kaupungin alaisuudessa. Työnjohtaja Aulikki Pulkkisen mukaan parin viime vuoden aikana työtä kaupunkikuvan selkeyttämiseksi on tehty aiempaa enemmän, koska käytössä on ollut runsaasti projektityöntekijöitä työllistettävistä. Pulkkisen arvioi, että töitä on tehty vuosittain lähes neljän kuukautta. — Osa työstä tapahtuu kaupungin ja Kipan välisellä vuosisopimuksella. Osa on meille tulevia erillisiä tilauksia. Vuosisopimukseen sisällytettyihin töihin kuuluvat esimerkiksi risteyksien raivaamiset näkemäesteiltä ja Vuoksi-maiseman avaaminen tietyistä kohdista Vuoksen-lenkillä. Lue koko uutinen:

