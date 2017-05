Uutinen

Etelä-Saimaa: Turkuun perustetaan tekniikan alan yhteistyöyliopisto, Lappeenranta on siinä mukana. Ajatuksessa on loistava puoli ja pähkähullu puoli, sanoo Saksa Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana tekniikan alan yhteistyöyiopistossa, joka perustetaan Turkuun. Hanketta valmisteleva projektityöryhmä nimettiin perjantaina. Yhteistyöyliopiston perustaminen on loistava ajatus, toteaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. — Tässä asiassa täytyy kehua opetusministeriä. Valot ovat poikkeuksellisen kirkkaasti päällä. Vastaa Turun tarpeeseen Hallitus esittää ensimmäisessä lisätalousarviossaan 20 miljoonan euron lisärahoitusta tekniikan alan koulutukseen Lounais-Suomen alueelle. Rahalla lisättäisiin yliopisto-ja ammatillista koulutusta tekniikan alalla, ja muun muassa perustettaisiin tekniikan alan yhteistyöyliopisto Turkuun. Se vastaisi Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen, eli muun muassa Uudenkaupungin autotehtaan ja Turun telakan ansiosta lisääntyneeseen työvoiman ja osaamisen tarpeeseen. Tavoitteena on, että ensimmäiset uudet diplomityön tekijät saataisiin sikäläisiin yrityksiin jo syksyllä 2017. Kaikki Suomen tekniikan alan yliopistot ovat sitoutuneet yhteistyöhön, toteaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ministeriön tiedotteessa. Uuden tiedekunnan perustaminen pähkähullua Asiassa on myös pähkähullu puoli, Saksa toteaa. Turun yliopisto havittelee diplomi-insinöörikoulutusoikeutta, ja haluaa perustaa sitä varten uuden tiedekunnan. Saksan mukaan Suomeen ei uusia tiedekuntia tarvita. — Me, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Aalto-yliopisto koulutamme Suomeen ihan riittävästi diplomi-insinöörejä. Kolmikko kouluttaa 85 prosenttia Suomen diplomi-insinööreistä ja pystyy tuottamaan heitä myös Turun alueelle, Saksa sanoo. Kolme toimivaa tapaa jo nyt Lappeenranta, Tampere ja Aalto-yliopisto pystyisivät tuottamaan diplomi-insinöörejä Turun seudulle kolmella tapaa, Saksa kuvaa. Ensinnäkin niiden opiskelijoiden päättötöitä voitaisiin suunnata Turun alueella toimivien yritysten tarpeisiin. Toisekseen Turun alueen yritykset voisivat tulla mainostamaan itseään yliopistojen tiloihin, ja houkutella itselleen työvoimaa suoraan kampuksilta. Lisäksi kolmikko voisi aloittaa diplomi-insinöörien koulutuksen Turussa jo ensi syksynä. Vain laboratoriotyöt tehtäisiin niiden jo olemassa olevissa laboratorioissa — sellaisenkin perustaminen kun nielee valtavat määrät rahaa. Saksa uskoo, että järki voittaa myös Turussa. Yhden asian hän kuitenkin lupaa. Jos Turku saa laajennetun diplomi-insinöörikoulutuksen sillä perusteella, että alue tarvitsee alan osaajia, Lappeenranta ei jää toimettomaksi. — Silloin me haemme tänne lääketieteellistä tiedekuntaa. Perusteena on se, että meillä on paljon sairaita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Turkuun%20perustetaan%20tekniikan%20alan%20yhteisty%C3%B6yliopisto%2C%20Lappeenranta%20on%20siin%C3%A4%20mukana.%20Ajatuksessa%20on%20loistava%20puoli%20ja%20p%C3%A4hk%C3%A4hullu%20puoli%2C%20sanoo%20Saksa/2017122278498/4