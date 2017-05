Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaaren Helmi täyttää kaksi vuotta ja on lisännyt intoa nuorisotalolla oleiluun Taipalsaaren nuorisotalo avattiin kaksi vuotta sitten. Se asetti heti alussa itselleen kovat kävijätavoitteet. — Tavoitteena vuodelle 2016 oli, että talolla käy keskimäärin 40 nuorta illassa, toteaa Vesa Pakarinen, kunnan vs. sivistysjohtaja. Aivan tavoiteltuihin korkeuksiin kävijämäärät eivät yltäneet. Viime vuonna talolla kävi keskimäärin 33 ihmistä illassa. Edellisvuoteen verrattuna kävijämäärät kuitenkin kasvoivat: vuonna 2015 nuorisotalolla kävi keskimäärin 29 ihmistä illassa. Tämän vuoden tilastoja ei ole vielä olemassa, sillä ensimmäiset niistä kattavat ajan tammikuusta toukokuuhun. Uusi talo on kuitenkin kasvattanut kävijämääriä reippaasti. Helmen edeltäjässä, Väinölässä kävi esimerkiksi vuosina 2013 ja 2014 keskimäärin selvästi alle kaksikymmentä ihmistä illassa. Pitkä matka vs. kaverit Taipalsaaren nuorisovaltuusto teki paikallisille yläkouluikäisille nuorille kyselyn nuorisotalo Helmen käytöstä. Kyselyyn vastasi 141 Saimaanharjun yhtenäiskoulun 7.—9.-luokkalaista. Käymättä jättämisen suurimmat syyt ovat ajanpuute tai pitkä välimatka, kyselystä selviää. — Meillä on haasteena pitkät välimatkat. Kirkolta on nuorisotalolla neljä kilometriä, Pakarinen toteaa. Kaverit ja ajanvietto ovat puolestaan suurimpia syitä nuorisotalolla käymiselle. Vastaajat kaipaavat talolle lisää tekemistä, tapahtumia tai teemailtoja. Aukioloaikojakin voisi rukata myöhemmiksi. Myös uudet pingis- ja biljardipöydät tulisivat tarpeeseen ja kaikenlaiset pelit muutenkin. Taipalsaaren nuorisovaltuusto on jo alkanut suunnitella toimenpiteitä kyselyn pohjalta. Lue koko uutinen:

