Uutinen

Etelä-Saimaa: Starboxin bloggarien ihanat vinkit viikonloppuun: valkosuklaajuustokakkua, moussakaa ja herkkusalaatti Viikonloppu on aivan pian täällä ja nyt on aikaa leipoa. Starboxin bloggarit kertovat jälleen maukkaimmat reseptinsä, joista voi valita mieluisat tekoon. Kakkupuoti Hurmaava -blogin Mari on leiponut valkosuklaajuustokakun, jonka voi koristella paahdetulla valkosuklaamurulla ja tuoreilla marjoilla. Mari kertoo, että uunissa valkosuklaan maku muutuu jännän kinuskimaiseksi. Valkosuklaajuustokakun ohjeen voit lukea täältä. Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalainen kertoo kuinka valmistaa maukas moussaka. Kreikkalainen ruoka on lähellä Hertan sydäntä. Moussakan tekoon tarvitaan esimerkiksi jauhelihaa, paseerattua tomaattia, sipuli, suolaa, makeaa chilikastiketta ja mustapippuria. Jos haluat vaikkapa kokeilla, kuinka moussaka valmistuu, niin käy katsomassa Hertan ohje Herkuttelijat-blogista täältä. Pappila-blogissa julkaistun ohjeen mukaan voi pyöräyttää vaikkapa maukkaan herkkusalaatin. Herkkusalaatin ohje on perin simppeli. Tarvitset porkkanoita raasteena, kurkkukuutioita, raejuustoa ja reilusti sitrunapippuria. Ja siinäpä se! Ohjeen jo saitkin, mutta käy ihmeessä katsomassa Pappilan herkkusalaatin kuvat täältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Starboxin%20bloggarien%20ihanat%20vinkit%20viikonloppuun%3A%20valkosuklaajuustokakkua%2C%20moussakaa%20ja%20herkkusalaatti/2017522276443/4