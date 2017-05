Uutinen

Etelä-Saimaa: Roska-astia paloi kolmatta kertaa viikon aikana Lappeenrannan keskustassa – ”Astiasta puuttuu pohja, natsat putoavat suoraan roskikseen” Roska-astia paloi ilmiliekeissä kauppakeskus Armadan edustalla perjantaina iltapäivällä. Pelastuslaitos sai hälytyksen Kauppakadun ja Koulukadun risteykseen kello 12.04. Vuoromestari Sami Talka Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että roska-astia oli syttynyt tuleen sinne pudonneesta tupakantumpista. — Siinä on metallinen roska-astia, jossa on päällä tuhka-astia tumpeille. Ne tiputetaan niille varattuun astiaan. Ongelma on se, että astiasta puuttuu pohja, joten natsat putoavat suoraan roskikseen. Talka kertoo käyneensä nyt kolmannen kerran viikon aikana sammuttamassa roska-astiaa Kauppakadulla. Kerran aiemmin tulessa on ollut sama roska-astia, kerran toinen Kauppakadun ja Valtakadun risteyksessä oleva roska-astia. Roska-astiaongelmasta on ilmoitettu myös kaupungille. — Se on jo lähtökohtaisesti ongelmallista, että tupakointiastia ja roskat ovat samassa pöntössä. Se ei toimi. Nyt se on todistettavasti nähty. Itse palosta ei suurta vahinkoa päässyt syntymään. Palokunta sammutti astian pienellä määrällä vettä. Lue koko uutinen:

