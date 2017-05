Uutinen

Etelä-Saimaa: Moottorivene kaatui kovassa vauhdissa Mikkelissä — viisi ihmistä joutui veden varaan Moottorivene kaatui kovassa vauhdissa Mikkelissä perjantaina. Viisi henkilöä joutui veden varaan, mutta heidät on saatu pois järvestä ja toimitettu jatkohoitoon Mikkelin keskussairaalaan. Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho kertoo, että onnettomuus sattui Graanin ja Kenkäveron välissä keskellä vesialuetta. Vene oli tulossa satamasta ja menossa Annilanselälle päin. Onnettomuusvene oli avovene ja siinä oli 50-hevosvoimainen moottori. Hälytyksen teki rakennusmies viereiseltä rakennustyömaalta. Hän näki koko tapahtuman rannalta. Hätäkeskukseen tuli useita hälytyksiä, sillä onnettomuuspaikka näkyy Graanin kerrostaloista. Myös pelastustoimia seurasi paljon väkeä rannalta. Onnettomuudessa oli mukana kolme aikuista ja kaksi kouluikäistä lasta. Neljällä oli pelastusliivit, yhdellä ei. Heti onnettomuuden jälkeen paikalle tuli vesijetillä ajanut henkilö, joka pelasti ilman pelastusliivejä olleen aikuisen pois vedestä. Neljä muuta jäivät Ahon mukaan oikeaoppisesti paikalleen pitämään kiinni kelluvasta veneestä, joka oli kääntynyt ympäri. He jäivät odottamaan pelastajia eivätkä yrittäneet uida rantaan. Pelastuslaitoksen vene pääsi paikalle hyvin nopeasti. Myös pintapelastajat olivat paikalla. Onnettomuuden osapuolet joutuivat olemaan vedessä Ahon arvion mukaan noin kymmenen minuuttia. Vesi on noin 7-asteista. Aho kertoo, että vene kaatui toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vene ajoi lujaa, mutta ilmeisesti suoraan. Lue koko uutinen:

