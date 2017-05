Uutinen

Etelä-Saimaa: Moottoripyöräkauppa kääntyi kiihdytyskaistalle — motoristi haluaa taas saada ikioman laatuaikansa, imatralaiskauppias Pasi Immonen tietää Monen kaupallisesti kylmän kevään jälkeen moottoripyöräkaupan näkymät ovat lopulta lämmenneet. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusia pyöriä rekisteröitiin enemmän, kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna, Teknisen kaupan liiton moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa raportoi. — On tapahtunut käänne parempaan. Uuden pyörän kauppa on vielä paikallisesti tahmeaa, mutta käytettyä kysytään kyllä, Imatralla moottoripyöriä myyvän Urheiluliike Kisan toimitusjohtaja Pasi Immonen kertoo. Veron väistyminen teki terää Talvella kauppiaat ja motoristit saivat ilosanoman, kun hallitus päätti vetää esityksen uudesta moottoripyöräverosta pois. Mikko Summan mukaan tämä heijastui kauppaan välittömästi. Helmikuussa uusien pyörien rekisteröintimäärä kasvoi Trafin tilastoissa viime vuodesta yli 50 prosentilla. Summan mukaan pyöräkauppaan vaikuttavat myös viestit Suomen talouden elpymisestä. Taantuman aikana moottoripyöräilystä kiinnostunut väki panttasi hankintojaan, mutta nyt on aika purkaa patoutuneita tarpeita. — Niinhän se menee, että tärkeysjärjestyksessä perheellä on ensin keittiöremontti, sitten auton vaihto ja vasta sitten motoristin omaa laatuaikaa varten tehtävä pyörän hankinta, Pasi Immonen kuvaa investointien hierarkiaa. Seiskapuolikas ja siitä ylös päin Taantuman vuosina Suomen moottoripyöräkauppa vajosi uppotukin lailla. Viime vuosikymmenen lopulla myytiin reilusti yli 10 000 uutta pyörää vuodessa. Viime vuonna tehtiin 3 100 kauppaa. Tänä vuonna päästään todennäköisesti parempaan lopputulemaan. Huhtikuussa tosin tuli hieman miinusta, mutta se on Mikko Summan mukaan luettavissa poikkeuksellisen kylmien säiden seuraukseksi. Motoristit tapaavat herätä horroksestaan kesäkelissä. Kysytyin uusi moottoripyörä on Summan mukaan iso matkapyörä, 750-kuutoinen tai siitä ylös päin. Uuden moottoripyörän hinnasta veroa on keskimäärin 40 prosenttia. Suomen suhdeluku on kansainvälisessä vertailussa korkea, joskaan ei huippu, Summa kertoo. Imatran ajoilla on merkitsevyyttä Laihat vuodet karsivat Kaakkois-Suomen uusien moottoripyörien kauppiaat vähiin. Pasi Immonen jaksaa uskoa tulevaisuuteen. — Mopokauppa on tänä keväänä vilkastunut tuntuvasti. Sieltä kasvavat tulevaisuuden moottoripyöräilijät. Kisa panostaa lisää voimaa pyörien huolto- ja varaosapalveluun. Uusien kaupassa on kaksi edustusmerkkiä, perinteisen Suzukin lisäksi nyt myös Kawasaki. — Maahantuojat näkevät Imatran moottoripyöräkaupunkina, Immonen toteaa. Imatran ajojen paluu on tehnyt Immosen mukaan kaupungin kaksipyöräisimagolle hyvää. Niinpä Immonen isännöi toukokuun lopussa pitkästä aikaa uusien pyörien koeajopäivän. — Kaupassa käytiin välillä syvällä, muttei motoristien harrastus ole mihinkään kadonnut, itsekin pyörän selässä viihtyvä Immonen tietää.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/19/Moottoripy%C3%B6r%C3%A4kauppa%20k%C3%A4%C3%A4ntyi%20kiihdytyskaistalle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89motoristi%20haluaa%20taas%20saada%20ikioman%20laatuaikansa%2C%20imatralaiskauppias%20Pasi%20Immonen%20tiet%C3%A4%C3%A4/2017122265888/4